Pomorskie: 5,2 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców z regionu

5,2 mld zł trafiło do pomorskich przedsiębiorców w ramach różnych instrumentów z tarczy antykryzysowej i finansowej - poinformowali w środę w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich, którzy podsumowali efekty programów.

Ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej rozpoczęło 1 czerwca cykl regionalnych konferencji i spotkań z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

Wiceszefowa resortu Iwona Michałek odwiedziła w środę Gdańsk, gdzie spotkała się z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem oraz przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usługowo-Wdrożeniowego "Akpol".

"Celem naszych wyjazdów jest podsumowanie realizacji wsparcia z tarczy antykryzysowej w poszczególnych województwach. Rozmawiamy z przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują, bieżącej sytuacji i potrzeb. Spotkamy się również z wojewodami, ponieważ chcemy bliżej przyjrzeć się sytuacji w regionach" - wyjaśniła wiceminister Michałek podczas konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Przekazała, że w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej do pomorskich przedsiębiorców trafiło już ponad 1,63 mld zł na ochronę miejsc pracy.

"Ochrona miejsc pracy to dzisiaj priorytet. Tarcza daje firmom narzędzie do przetrwania w tym niezwykle trudnym czasie. Zależy nam, żeby ta pomoc trafiła do firm jak najszybciej, dlatego robimy wszystko, co możliwe, aby tak się stało - mówiła Michałek.

Z danych MRPiPS wynika, że w Pomorskiem, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na ochronę 65,5 tys. miejsc pracy przekazano blisko 272 mln zł.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) działającym w regionie firmom i organizacjom pozarządowym, które zatrudniają w sumie 36 tys. pracowników wypłacono ponad 170 mln zł.

Świadczenia postojowe w łącznej wysokości prawie 200 mln zł przyznano 102,5 tys. osobom. Przedsiębiorcy otrzymali też mikropożyczki w łącznej kwocie 508 mln zł. Z kolei na zwolnienia ze składek ZUS przeznaczono ponad 487 mln zł.

Ponadto - jak przekazał podczas briefingu wojewoda pomorski Dariusz Drelich - lokalni przedsiębiorcy otrzymali też 3,2 mld zł subwencji w ramach tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

"Łącznie 5,2 mld zł trafiło do przedsiębiorców z Pomorza w ramach różnych instrumentów z tarczy antykryzysowej i finansowej"- wyliczył Drelich.

"Mamy nadzieje, że dzięki temu wsparciu, skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią nie będą dotkliwe i Pomorze wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką. Liczymy, że to wsparcie przyczyni się również do zahamowania wzrostu bezrobocia. Chcemy zapewnić przedsiębiorcom płynność finansową. Dzięki tej pomocy, wiele naszych firm przetrwało i udało się uratować miejsca pracy" - dodał wojewoda.

Przypomniał, że prezydent Andrzej Duda zapowiedział uruchomienia bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego. Ma być on przyznawany niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie; będzie miał formę elektroniczną i będzie ważny do końca 2021 r.

Wojewoda wyraził nadzieję, że środki z bonu turystycznego trafią do lokalnych przedsiębiorców. Wyjaśnił, że każdego roku Pomorze odwiedza 9 mln turystów.

"Bon będzie dużym wsparciem dla rodzin, ale również dla branży turystycznej, która jest ważnym elementem gospodarki Pomorza. Liczymy na to, że te przepisy szybko wejdą w życie, bowiem sezon już się rozpoczyna" - mówił Dariusz Drelich.

Rozwój gospodarczy na Pomorzu - jak powiedział obecny na konferencji prasowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński - to przede wszystkim wielkie inwestycje na Pomorzu.

"50 lokalnych, polskich firm pracuje przy Przekopie Mierzei Wiślanej. To tysiące miejsc pracy"- podkreślił Smoliński. Mówił też o planowanych inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak budowa obwodnicy metropolitalnej wokół Trójmiasta, drogi S-6, a także obwodnicy Starogardu Gdańskiego.

"Do tego są też wielkie inwestycje kolejowe, np. elektryfikacja linii kolejowej przez Kościerzynę do Bydgoszczy, a także inwestycja w porty morskie w Gdańsku i w Gdyni. To są przedsięwzięcia na miarę XXI w. Z nich wynika rozwój gospodarki" - mówił poseł.

Podczas konferencji, wojewoda pomorski odniósł się również do aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie.

Poinformował, że aktualnie w związku z COVID-19 w szpitalach hospitalizowanych jest 19 osób. Zwrócił uwagę, że wskaźnik zachorowalności na COVID-19 w województwie pomorskim jest jednym z najniższych w kraju. "Dzienny przyrost zachorowań wynosi od zera do pięciu, a więc wydaje się, że mamy wszystko pod kontrolą" - dodał.

Przypomniał, że w województwie funkcjonuje pięć mobilnych punktów testowych COVID-19 drive-thru, gdzie można wykonać badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2.

"Martwi nas jedynie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak ta sytuacja epidemiczna będzie się rozwijać, jeśli ruch turystyczny wzrośnie bardzo szybko. Przygotowujemy się, aby wykonywać w regionie jeszcze więcej testów" - podkreślił.

Drelich wskazał, że sukces w walce z epidemią polega na umiejętności wzajemnej współpracy z samorządami, placówkami leczniczymi, służbami sanitarnymi. "Sukces to również zaangażowanie wszystkich służb, ponieważ wszystkie ogniska infekcji, które powstają w województwie bardzo szybko udaje się opanować i zahamować" - wyjaśnił.

Przypomniał, że dotąd w domach pomocy społecznej działających w regionie powstały dwa ogniska koronawirusa. Dodał, że 90 proc. osób, które zmarły na Pomorzu to podopieczni tych ośrodków. "To dla nas ogromna tragedia, która motywuje nas do tego, aby chronić te osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie. Mamy nadzieję, że już w żadnym z tego typu placówek nie dojdzie do zachorowań. Dziękuję wszystkim pracownikom domów opieki społecznej i ośrodków dla seniorów za ofiarną pracę" - dodał.