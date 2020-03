Pomorskie: 50-proc. dofinansowania na doradztwo dla mikro, małych i średnich firm

Co najmniej 150 mikro, małych i średnich firm z Pomorskiego będzie mogło skorzystać z 50-procentowego dofinansowania usługi doradczej. Koszt projektu, którego operatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza, to ponad 27 mln zł, z czego ponad 16 mln zł pochodzi z budżetu UE.

Umowę między Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego a Agencją Rozwoju Pomorza ws. dofinansowania projektu "Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych" podpisano w poniedziałek w Gdańsku.

Wiceprezes zarządu ARP Piotr Ciechowicz podkreślił, że jest to unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju.

"To instrument finansowy skierowany do mikro, małych i średnich firm, dzięki któremu mogli o 50 procent taniej zrealizować swoje zapotrzebowanie na doradztwo. Chcemy, żeby projekt +Spektrum+ odpowiadał na prawdziwe potrzeby przedsiębiorców. To znaczy, jeśli jest przedsiębiorca, który się waha i czuje, że w jego firmie czegoś brakuje i jakiś proces mógłby być bardziej efektywny i do tej pory ze względów finansowych nie podejmował się takiej analizy, to teraz będzie mógł skorzystać z tej oferty" - wyjaśnił dziennikarzom Ciechowicz.

Wstępny katalog obszarów doradczych w ramach "Spektrum" to np. usługi prawno-podatkowe, finansowe, eksportowe, marketingowe, technologiczne i organizacja przedsiębiorstwa.

Ciechowicz zapewnił, że lista potencjalnych porad jest całkowicie otwarta. Jeśli przedsiębiorca i firma doradcza, której ARP zleci wykonanie usługi, nie znajdą w ofercie "Spektrum" odpowiedniej tematyki, to w prosty sposób będzie można ją dopisać do katalogu. Możliwe będzie jednorazowe wystąpienie o doradztwo, ale też i kilkukrotne.

Jedynym ograniczeniem dla skorzystania z usługi w ramach "Spektrum" jest próg finansowy. ARP nie będzie mogło dofinansować doradztwa dla firmy w kwocie wyższej niż 200 tysięcy euro.

"Nasz projekt ma charakter grantowy. Uzyskanie takich środków będzie więc nieporównanie łatwiejsze niż dotacje, którym towarzyszy zwykle skomplikowana buchalteria i dokumentacja" - dodał wiceprezes ARP.

Wartość projektu "Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych" opiewa na ponad 27,2 mln zł, z czego ponad 16,2 mln zł (niecałe 60 proc.) to dotacja unijna.

Program będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. ARP zakłada, że skorzysta z niego co najmniej 150 przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i nie mniej niż 45 wprowadzi dzięki doradztwu zmiany organizacyjno-procesowe.