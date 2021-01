Pomorskie: 800 tys. zł dla Kuszner Cargo Port w ramach „Invest In Pomerania 2020”

800 tysięcy złotych wsparcia otrzyma spółka Kuszner Cargo Port na projekt obsługi niekonwencjonalnych towarów ciężkich w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020”. Inwestycja firmy w Gdańsku będzie kosztować ponad 2,5 mln zł.

"To już piąty przedsiębiorca, który otrzymał finansowe wsparcie z funduszy unijnych w ramach przygotowanego przez zarząd województwa pomorskiego konkursu grantowego +Invest in Pomerania 2020+" - poinformowała we wtorek dyrektor działu promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Barbara Merchel-Czech.

Pozyskane 800 tys. zł Kuszner Cargo Port przeznaczy na przygotowanie placu składowego i hali magazynowej dla ciężkich towarów niekonwencjonalnych oraz na potrzeby związane z transportem intermodalnym kontenerów morskich. Inwestycja na Gdańsku Rudnikach szacowana jest na ponad 2,5 mln zł.

Konkurs grantowy "Invest In Pomerania 2020" adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną. Obecnie pula pieniędzy na ten cel, przeznaczona przez zarząd województwa pomorskiego, wynosi ponad 10,4 mln zł.

W konkursie bierze udział 16 firm. Każdy z wybranych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom na Pomorzu powstanie 13 nowych inwestycji przemysłowo-magazynowych i przybędzie 16 ha nowych terenów inwestycyjnych.