Pomorskie: Cargo Lift czwartą firmą z grantem w ramach „Invest In Pomerania 2020”

Firma Cargo Lift z Gdańska podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu grantowego „Invest In Pomerania 2020”. Projekt zakłada budowę nowej bazy przeładunkowo-magazynowej we wsi Wocławy, w gminie Cedry Wielkie (Pomorskie).

"To czwarta firma z województwa pomorskiego, która otrzymała dofinansowanie na rozwój w ramach konkursu +Invest in Pomerania 2020+" - poinformowała we wtorek dyrektor działu promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Barbara Merchel-Czech.

Planowana inwestycja zakłada roboty ziemne na powierzchni około 1 hektara wraz z przygotowaniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przyłącza elektrycznego oraz budowę placu składowo-magazynowego.

Całość inwestycji Cargo Lift szacowana jest na 2,3 mln zł. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza, wyniesie 800 tys. zł.

Firma Cargo Lift funkcjonuje w Gdańsku od pięciu lat i realizuje zlecenia firm spedycyjnych i agencji celnych obsługujących ładunki trafiające do portów morskich. Specjalizuje się w przeładunkach towarów nienormatywnych w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

"Jesteśmy jedyną firmą w województwie pomorskim wyspecjalizowaną w przeładunkach nietypowych towarów, takich jak maszyny, łodzie, dłużyce czy tarcica. (...) Budowa nowej bazy w Wocławach jest dla nas kluczem do rozwoju firmy w przyszłości" - powiedziała w komunikacie prasowym właścicielka Cargo Lift Wiesława Gielecka.

Konkurs grantowy "Invest In Pomerania 2020" adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną. Obecnie pula pieniędzy na ten cel, przeznaczona przez zarząd województwa pomorskiego, wynosi ponad 10,4 mln zł.