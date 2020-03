Pomorskie: Chińsko-polska firma przekaże środki ochrony osobistej o wartości ok. 650 tys. zł

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok z centralą w Szanghaju i oddziałem w Gdyni przekaże środki ochrony osobistej o wartości ok. 650 tys. zł na walkę z epidemią koronowirusa w województwie pomorskim.

Informację o tym PAP uzyskała w środę od dyrekcji gdyńskiego oddziału Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A. "Środki ochrony osobistej zostaną przekazane wojewodzie pomorskiemu do dalszego rozdysponowania w ciągu tygodnia. Będą one zakupione w Chinach i dostarczone do Polski samolotem cargo" - wyjaśniono.

Informację o udzielonej pomocy podał w środę na Twitterze minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. "Polsko-chińskie towarzystwo żeglugowe z siedzibą w Gdyni i Szanghaju przekaże środki ochrony osobistej o wartości ok. 650 tys. zł na walkę z #koronawirus dla Województwa Pomorskiego" - napisał.

Firma powstała 15 czerwca 1951 roku na podstawie umowy między rządami ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Chińskiej Republiki Ludowej. Chipolbrok był pierwszą spółką joint venture, jaka została utworzona w ChRL po jej powstaniu w 1949 r. Centrala przedsiębiorstwa mieści się w Szanghaju, a jej polski oddział w Gdyni.