Pomorskie: Do regionu słupskiego trafi blisko 129 mln zł w ramach programu inwestycji strategicznych (aktualizacja)

W ramach 5. edycji rządowego programu inwestycji strategicznych do regionu słupskiego trafi blisko 129 mln zł - mówił w sobotę w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że dzięki tym środkom uda się stworzyć nowe miejsca pracy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Müllera oraz słupskich samorządowców w sprawie 5. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych odbyła się w sobotę w Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku.

Miasto Słupsk otrzymało 78,4 mln zł, a Gmina Słupsk 50,2 mln zł.

Podczas briefingu Müller przypomniał, że jakiś czas temu ogłoszona została kolejna edycja rządowego programu inwestycji strategicznych.

Dodał, że jest to program, który dotyczy wzrostu możliwości inwestycyjnych w różnych regionach Polski. "Chodzi o to, aby uzbroić tereny, doprowadzić odpowiednią infrastrukturę drogową, po to, aby można było stworzyć nowe miejsca pracy w poszczególnych regionach Polski" - mówił.

"Zależało nam na tym, aby te środki finansowe dotarły w różne części Polski" - zaznaczył. Dodał, że rządzący chcieli realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc, aby środki finansowe trafiły nie tylko do regionów, które mają zwiększone szanse inwestycyjne, ale także do tych miejsc, które przez lata nie otrzymywały dodatkowych środków.

Rzecznik rządu poinformował jednocześnie, że regionu słupskiego trafi blisko 129 mln zł. "W Słupsku ponad 78 mln zł zasili budżet miejski po to, by stworzyć warunki inwestycyjne w części północnej miasta, a w gminie Słupsk ponad 50 mln zł trafi do strefy Redzikowo-Wieszyno i tam również stworzą nowe warunki inwestycyjne" - powiedział.

Rzecznik rządu zaznaczył, że zgodnie z założeniami programu, 98 proc. to są środki rządowe, a 2 proc. samorządowe. "To jest właśnie ten impuls, który chcemy stworzyć dla różnych regionów Polski" - powiedział.

Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka powiedziała, że bardzo istotne było znalezienie takiej przestrzeni, która może stać się terenem inwestycyjnym, bo lokalne władze wiedzą od lat, że Słupsk nie ma terenów inwestycyjnych. Takie przestrzenie zostały znalezione w zachodniej części miasta. "Na 90 hektarach tego terenu za kwotę 80 mln zł mamy szansę stworzyć duży potencjał inwestycyjny" - powiedziała Danilecka-Wojewódzka.

Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier dodała, że w ramach projektu dla gminy zostanie wybudowanych ponad 9 km dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową. "Mam nadzieję, że ten teren i cała słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w rejonie Redzikowa, Wieszyna przyciągnie nowych inwestorów" - powiedziała Dykier.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl