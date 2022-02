Pomorskie: Do użytku oddano nowy most w Niestępowie niedaleko Żukowa

W środę oddano do użytku nowy most w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo (Pomorskie). Inwestycja, prowadzona przez powiat kartuski kosztowała 4,8 mln zł, z czego połowa pochodziła z budżetu państwa.

Obiekt został zbudowany w ciągu drogi powiatowej Lniska-Niestępowo-Gdańsk.

Obecny na uroczystości otwarcia obiektu wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że inwestycja w Niestępowie to kolejny przykład dobrej współpracy między rządem a samorządami.

"W licznych mechanizmach wsparcia samorządów - rządowy fundusz dróg, program inwestycji strategicznych Polskiego Ładu, wcześniej rządowy fundusz inwestycji lokalnych - jest jeszcze jeden mechanizm najstarszy czyli mechanizm rozdziału rezerwy subwencji ogólnej samorządu. I z tego właśnie źródła powiat kartuski otrzymał dofinansowanie na budowę mostu" - wyjaśnił wiceminister.

Stary most w Niestępowie został rozebrany. Posiadał on tylko jeden pas ruchu i pozbawiony był chodników. Nowy obiekt ma długość 24 m i szerokość 12 m. Droga na moście o szerokości 7 metrów ma dwa pasy, wzdłuż których są też chodniki.

"Była to inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców, szczególnie Niestępowa. Do tej pory na tym fragmencie drogi powiatowej było bardzo niebezpiecznie, ponieważ prowadzi ona do Trójmiasta i jest tu duży ruch nie tylko osobowy, ale też ciężarowy. Tu się krzyżują drogi do trzech sołectw: Niestępowo, Sulmin i Widlino" - powiedział starosta kartuski Bogdan Łapa.

Dodał, że inwestycja w Niestępowie została uzgodniona z spółką PKP PLK, która planuje w przyszłości obok wiaduktu zbudować przystanek kolei metropolitalnej, prowadzącej do Kartuz.

Budowę mostu na zlecenie starostwa w Kartuzach wykonała Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni. Roboty trwały 5,5 miesiąca.

