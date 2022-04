Pomorskie : Drzewko za odpady

W sobotę, 23 kwietnia, ruszy kolejna edycja akcji „Drzewko za surowce wtórne”. Jej celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i podkreślenie znaczenia ekosystemów leśnych dla jakości życia człowieka - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

"Drzewko za surowce wtórne" to akcja, w ramach której można otrzymać sadzonki drzew i krzewów leśnych pochodzących z Nadleśnictwa Kaliska, ze szkółki leśnej w Wirtach, w zamian za surowce wtórne i makulaturę.

Aby otrzymać drzewka, w dniu akcji należy zgłosić się z surowcami wtórnymi do jednego z czterech punktów: od godz. 10:00 do 13:00 przy hipermarkecie Leclerc na Przymorzu, przy Centrum Handlowym Klif w Gdyni i Galerii Szperk w Gdyni Kosakowie i od godz. 10:00 do 18:00 przy Centrum Handlowym Matarnia w Gdańsku.

"Aby otrzymać sadzonkę drzewka, należy przynieść pięć kg makulatury lub zużyty sprzęt AGD/RTV. Jednocześnie będziemy prowadzić zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz jednej z pomorskich fundacji" - powiedział Jerzy Krefft z Pomorskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Oprócz zbiórki, przy punkcie zlokalizowanym przy Leclercu zaplanowano m.in. pokazy grillowania i atrakcje dla dzieci - malowanie twarzy i wykonywanie prac plastycznych.

Akcja odbędzie się już po raz dwunasty. W czasie poprzednich do rąk mieszkańców Trójmiasta trafiło ponad 40 000 sadzonek drzew i krzewów leśnych prosto z Nadleśnictwa Kaliska. Pomysłodawcą i partnerem akcji jest redakcja "Dziennika Bałtyckiego".

