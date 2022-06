Pomorskie: Dziewięć podmiotów chce budować na linii kolejowej Lębork-Słupsk

PKP PLK otworzyła oferty w przetargu na roboty budowlane na odcinku Lębork-Słupsk linii kolejowej nr 202. Chętnych do realizacji prac jest dziewięć podmiotów. Jak wynika z informacji zamawiającego, cena najtańszej oferty to ponad 2,65 mld zł.

Zamówienie dotyczące wykonania robót budowlanych na odcinku Lębork-Słupsk, z wyłączeniem stacji Słupsk, linii kolejowej nr 202 będzie realizowane w ramach szerszego projektu "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk".

PKP PLK przetarg na realizację robót na odcinku Lębork-Słupsk ogłosiła z końcem lutego, następnie po kilkukrotnej zmianie terminu otwarcia ofert, dokonała go 14 czerwca.

Z opublikowanej na platformie zamówień informacji wynika, że swoje oferty złożyło łącznie dziewięć firm i konsorcjów. Najniższą cenę - ponad 2,65 mld zł, zaproponowało konsorcjum z liderem ZUE z siedzibą w Krakowie. Natomiast najdroższą ofertą z kwotą ponad 3,35 mld zł jest ta należąca do konsorcjum z liderem SBM z siedzibą we Wrocławiu.

Obecnie oferty zostaną poddane analizie.

Zamówienie obejmuje m.in. rozbudowę linii kolejowej nr 202 na całym odcinku do układu dwutorowego, przebudowę torów w celu przystosowania geometrii do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością do 200 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h, zabudowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych, peronów, nowych przystanków osobowych oraz obiektów służących ochronie środowiska. Wybrany wykonawca opracuje także dokumentację projektową i powykonawczą.

Zadanie powinno zostać wykonane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt ma być realizowany przy współfinansowaniu unijnym ze środków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

