Pomorskie: GDDKiA gotowa do przetargu na przygotowanie dokumentacji obwodnicy Słupsk-Kobylnica

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy. Trasa będzie realizowana w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Jak powiedział PAP w piątek rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Piotr Michalski, przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu, zgodnie z procedurą, we wtorek powinno ukazać się na platformie zakupowej. Do tego czasu szczegóły dotyczące m.in. terminu wykonania prac czy kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

Przetarg dotyczy przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Opracowanie będzie w przyszłości podstawą do realizacji trasy w formie "projektuj i buduj".

Podczas przygotowywania dokumentacji planowane są konsultacje z mieszkańcami, by poznać ich opinie na temat przebiegu i kształtu trasy. Aprobatę dla tych działań GDDKiA wyraził rzecznik rządu, poseł PiS Piotr Müller. "Opinie mieszkańców przy tego typu inwestycjach to podstawa działalności takich instytucji. Infrastruktura drogowa powstaje z myślą o mieszkańcach i to szczególnie z nimi powinna być konsultowana - powiedział.

Słupsk ma już obwodnicę w ciągu drogi S6 odciążającą ruch wschód-zachód. Dzięki programowi rządowemu zyska drugą obwodnicę Słupsk-Kobylnica. Ta pomoże obu miejscowościom odprowadzać ruch północ-południe, odciąży je od ruchu tranzytowego, który drogą krajową nr 21 odbywa się obecnie przez centra Słupska i Kobylnicy, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wpłynie na ochronę środowiska.

"Często zakorkowane miasto Słupsk i coraz prężniej rozwijająca się Kobylnica potrzebują obwodnicy. W sezonie letnim ułatwi to przemieszczanie się nie tylko mieszkańcom, ale również wszystkim udającym się nad morze np. do Ustki - podkreślił Müller.

Obwodnica Słupska i Kobylnicy będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Müller, informując w lutym 2020r. w Słupsku o rządowym "Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030", zaznaczył, że spodziewany termin ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Słupsk-Kobylnica to 2023 r. Dodał, że budowa blisko 10-kilometrowego odcinka szacowana jest na ok. 300 mln zł.

W ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" w Województwie Pomorskim powstanie pięć obwodnic. Oprócz tej Słupska i Kobylnicy planowane są obwodnice: Brzezia w ciągu dk 25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych), Człuchowa w ciągu dk 22/25 (uzgadniany jest program inwestycji), Starogardu Gdańskiego w ciągu dk 22 (przygotowano studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) i Sztumu w ciągu dk 55 (podpisano program inwestycji).

W sumie w całej Polsce w ramach programu budowy obwodnic powstanie sieć dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji został oszacowany na blisko 28 mld zł.