Pomorskie: J. Sasin: PiS dotrzymuje słowa; ostatnie 8 lat to był okres bogacenia się Polaków

Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Dzisiaj, kiedy spojrzymy na ten okres 8 lat, to możemy powiedzieć, że to bezprecedensowy okres bogacenia się Polaków, całego społeczeństwa - powiedział w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Miastka (woj. pomorskie) wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"PiS dotrzymuje słowa. Pamiętamy, jak wiele ekip rządowych w III Rzeczpospolitej po 1989 r. zawiodło Polaków, jak wiele nadziei zostało zniweczonych, jak wiele obietnic zostało podeptanych, to zmieniło się radykalnie w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów w 2015 r. z ambitnym programem, przywrócenia godności Polakom, szczególnie tym, którzy po 1989 r. nie mogli w pełni korzystać z dorobku transformacji gospodarczej, społecznej, jaką przeżywaliśmy po upadku komunizmu. Tutaj ta ziemia jest dobrym przykładem tej właśnie ciemnej karty naszej historii - wiele zakładów pracy upadło, PGR-y, które były częścią krajobrazu tej części Polski, również upadły, stały się enklawami biedy, zapomnienia przez kolejne ekipy rządzące, że w tych miejscach żyją Polacy, żyją ludzie, którzy domagają się i oczekują, że kolejne rządy podadzą im rękę, dadzą im szansę na lepsze życie" - mówił Sasin.

Przypomniał, że w Miastku istniał duży zakład przemysłowy - Fabryka Rękawiczek i Odzieży Skórzanej, który dawał pracę wielu ludziom, ale upadł.

"Bezrobocie było potężną plagą, bieda dotykała bardzo wielu osób. To się zmieniało, ale bardzo powoli. Dopiero w 2015 r. powiedzieliśmy dosyć, to się musi zmienić radykalnie. Wreszcie musi być w Polsce rząd, który przywróci ludziom nadzieję. Dlatego sformułowaliśmy wielki program, program społecznego podźwignięcia całego społeczeństwa polskiego, a ponadto program szybkiego rozwoju Polski. Tylko bogata Polska, która będzie wykorzystywała wszystkie swoje możliwości, atuty, daje szansę na to, że poziom życia w Polsce zwykłego Polaka, zwykłego obywatela, będzie rósł na tyle szybko, że ambitny plan dogonienia poziomem życia najbogatszych społeczeństw zachodniej Europy, stanie się realny" - wskazał minister aktywów państwowych.

Zaznaczył, że Polska jest jedna i wszyscy Polacy są tacy sami, mają prawo do życia na takim samym poziomie. "Obiecaliśmy Polakom wielkie programy społeczne i tej obietnicy dotrzymaliśmy" - dodał. Wymieniał m.in. program 500+, inwestycje drogowe, kolejowe, lokalne, realizowane przez samorządy. "Sam program 500+ tylko tutaj, w woj. pomorskim, skierował 17 mld zł do kieszeni polskich rodzin, do tego dochodzą wszelakie inne programy przez nas oferowane, kierowane do dzieci, ale także do seniorów" - zwrócił uwagę Sasin.

"Dzisiaj, kiedy spojrzymy na ten okres 8 lat, to możemy powiedzieć, że to jest bezprecedensowy okres bogacenia się Polaków, całego społeczeństwa, nie tylko tych, którzy w poprzednich dziesięcioleciach zbijali fortuny, kosztem pozostałej części społeczeństwa, ale wszystkich Polaków, zwykłych polskich rodzin, niezależnie od tego, czy są to młodzi ludzie, którzy nie płacą do 26 roku życia podatku, czy są to dzieci i ich rodzice, którzy korzystają z programu 500+, czy wreszcie seniorzy, którzy korzystają z naszych programów emerytalnych" - mówił szef MAP.

"Dotrzymaliśmy słowa i dzisiaj mogę bez wstydu, ale dumą, stać przed państwem i powiedzieć: Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa" - podkreślił Sasin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl