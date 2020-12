Pomorskie: Kolejne 15 mln z RFIL dla gmin z regionu bytowskiego

Kolejne 15 mln zł otrzymają z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządy regionu bytowskiego (Pomorskie), które z RFIL dostaną łącznie 29 mln zł - poinformował w środę rzecznik prasowy rządu i poseł z okręgu słupskiego Piotr Müller.

W ramach dofinansowania z RFIL region bytowski w okresie letnim otrzymał 14 mln zł. Kolejne wsparcie w wysokości 15 mln zł przyznane w drugiej turze zostanie przeznaczone na inwestycje wyłonione w trybie konkursowym.

Na liście beneficjentów, którzy w drugim etapie skorzystają z pieniędzy z RFIL, jest 11 gmin z regionu bytowskiego.

Najwięcej pieniędzy - 4 mln zł - otrzyma gmina Bytów na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Przyborzycach. Gmina Miastko dostanie 2,5 mln zł na modernizację i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego. Gmina ta otrzyma też 400 tys. zł na modernizację i doposażenie Szpitala Miejskiego na potrzeby usprawnienia działalności zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL).

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Objezierzu 1,6 mln zł zyska gmina Trzebielino. Gmina Czarna Dąbrówka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach może liczyć z RFIL na 1,8 mln zł.

"Program Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to ogromny zastrzyk dla samorządów w trudnych czasach. Nie możemy pozwolić, aby gminy i powiaty przestały się rozwijać. Teraz szczególnie, gdy spędzamy większość czasu w swoich domach, potrzebne są inwestycje bliskie nam. Nasz region otrzymał łącznie 29 mln złotych w ciągu zaledwie kilku miesięcy. To szansa na rozwój społeczności lokalnych, wierzę że włodarze dobrze zagospodarują te środki, aby przyniosły one widoczną korzyść dla mieszkańców" - przekazał mediom Müller.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.