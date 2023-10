Pomorskie: Masowiec z technologią WindWings przypłynął do portu w Gdyni

Po raz pierwszy do portu w Gdyni zawinął masowiec (MV Pyxis Ocean) wykorzystujący technologię WindWings - poinformował we wtorek gdyński port. WindWings przypominają żagle, dzięki którym jednostka wykorzystując siłę wiatru, ogranicza zużycie paliwa podczas rejsu.

"MV Pyxis Ocean, wykorzystujący technologię WindWings, po raz pierwszy dotarł do Portu Gdynia. WindWings są wykonane ze stali i kompozytu, co pozwala zaoszczędzić do 30 proc. paliwa, w zależności od wiatru i warunków na morzu" - poinformował w przesłanym PAP komunikacie kierownik działu marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Aleksander Wicka.

Jak podkreślił "wizyta jednostki Pyxis Ocean jest dowodem, że gospodarka morska robi kolejny ogromny krok w stronę dekarbonizacji transportu morskiego".

"Port Gdynia należy do grona największych portów w rejonie Morza Bałtyckiego, a także jest ważnym węzłem transportowym w sieci bazowej TEN-T, której priorytetem jest m.in. propagowanie stosowania alternatywnych, w szczególności bezemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł energii i układów napędowych. Port Gdynia, jako port przyjazny dla środowiska naturalnego, ze względu na nasze inicjatywy związane właśnie z ochroną środowiska, z równoważonym rozwojem i stosowaniem ekologicznych technologii w działalności portowej, często określany jest mianem właśnie Greenportu" - stwierdził Wicka.

Cytowany w informacji prezes zarządu HES Gdynia Bulk Terminal Tomasz Pietrewicz zaznaczył, że wizyta MV Pyxis Ocean jest dla Portu Gdynia dużym wydarzeniem i wyrazem dużego zaufania ze strony klienta. "Musieliśmy przeanalizować warunki techniczne statku, jego konstrukcję, aby móc bezpiecznie rozładowywać i operować na tego typu jednostce. Jest to dla nas nowe doświadczenie" - zauważył.

Aleksander Wicka zwrócił ponadto uwagę, że w gdyńskim porcie realizowanych jest wiele inicjatyw proekologicznych.

"W ostatnich latach Port Gdynia dokonał znaczących inwestycji, między innymi w nowoczesny system zarządzania odpadami związanymi z działalnością statków. W ramach priorytetów związanych z ochroną środowiska, podejmuje się istotne kroki, takie jak zabezpieczanie akwenów portowych przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń olejowych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań związanych z alternatywnymi źródłami energii, mających na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla w czasie postoju statków na nabrzeżach. Przykładem takiego podejścia jest wyposażenie nowego Publicznego Terminalu Promowego na Nabrzeżu Polskim w technologię on-shore power supply, która umożliwia zasilanie promów energią elektryczną z lądu w trakcie ich postoju" - wyjaśnił.

Zastępca dyrektora ds. rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia Katarzyna Hlebowicz-Wojciechowska dodała, że kolejnym elementem, bardzo ważnym dla środowiska, jest monitoring hałasu i zanieczyszczeń.

"Żeby szybko zareagować trzeba mieć informację o tym, co się dzieje w naszym środowisku. W związku z tym w Porcie Gdynia jest bardzo szeroki system monitoringu środowiska. Całodobowy i permanentny w zasadzie monitoring hałasu i emisji pyłów do powietrza jest prowadzony na terenie portu od czterech lat. Jego wyniki są dostępne dla społeczeństwa na naszej stronie internetowej" - wskazała Hlebowicz-Wojciechowska.