Pomorskie: Na kolejowym "bajpasie kartuskim" powstanie przystanek Otomin

W IV kwartale 2022 r. ma się zakończyć budowa przystanku Otomin (gmina Kolbudy), k. Gdańska, na trasie tzw. bajpasu kartuskiego - podał w piątek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK.

Umowę na wykonanie zadania PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z PUH Rajbud sp. z.o.o. z Szymbarka. Firma wykona dokumentację projektową nowego przystanku oraz budowę.

Inwestycja powstanie w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Jej wartość to ponad 1,2 mln zł. Termin realizacji zadania upływa w IV kwartale 2022 r.

"Dodatkowe miejsce zatrzymań pociągów będzie na linii Pruszcz Gdański-Łeba (nr 229), pomiędzy stacjami Stara Piła i Żukowo Zachodnie. Lokalizacja w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego zapewni łatwy dostęp do pociągów w kierunku Trójmiasta, Żukowa, Kartuz" - wyjaśnił Zieliński.

"Bajpas kartuski" to kolejowa trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę, w śladzie dawnych linii kolejowych nr 234 i 229.

Powstaje ona w związku z przygotowywaną przez PKP PLK elektryfikacją i budową drugiego toru na linii 201 linii Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz. Z powodu tej inwestycji ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny - jaki od pięciu lat jest systematycznie rozwijany na linii PKM - może zostać nawet całkowicie wstrzymany i zastąpiony komunikacją zastępczą.

Przedsięwzięcie PKP PLK, o wartości ponad 91 mln zł, zakłada modernizację ok. 9-km odcinka linii 229 oraz remont 7-km linii 234, na których nastąpi przywrócenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim.

W Starej Pile zostaną wbudowane nowe rozjazdy oraz dodatkowy tor, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów. W ramach opcji dla wykonawcy robót przewidziano budowę mijanki także w Gdańsku Kokoszkach.

Prace przy "bajpasie kartuskim", oprócz inwestycji PKP PLK, obejmują też odbudowę niespełna 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek-Gdańsk Kokoszki. Za to odpowiada, należąca do samorządu województwa pomorskiego spółka PKM SA, które prowadzi to przedsięwzięcie we współpracy z miastem Gdańsk. Na realizację swojego odcinka "bajpasu kartuskiego" samorządowa spółka przeznaczyła prawie 57 mln zł.

