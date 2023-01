Pomorskie: Nowy odcinek S6 z Bożegopola Wielkiego do Leśnic ma być zbudowany do 2025 r.

Nowy odcinek drogi szybkiego ruchu S6 z Bożegopola Wielkiego do Leśnic niedaleko Lęborka (Pomorskie) zostanie zbudowany do 2025 r. W czwartek została wydana decyzja o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID) o długości ok. 22 km.

W czwartek w budynku urzędu wojewódzkiego w Gdańsku wojewoda pomorski Dariusz Drelich wręczył zastępcy dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA Waldemarowi Chejmanowskiemu decyzję ZRID dla najdłuższego odcinka trasy S6 w województwie pomorskim, między Leśnicami a Bożympolem Wielkim.

"Podpisałem decyzję o realizację kolejnego etapu, jednego z pięciu zadań, które jest na terenie woj. pomorskiego w dalszym przebiegu trasy S6" - mówił w trakcie konferencji, zorganizowanej po podpisaniu umowy, wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Podkreślił, że nowy odcinek od Bożegopola Wielkiego do Leśnic, będzie kolejnym odcinkiem budowanej trasy S6. "W grudniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytkowania 42-kilometrowy odcinek między Gdynią a Bożympolem Wielkim" - przypominał wojewoda.

Zaznaczył, że w zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej podpisanej w czwartek zawarta została również budowa obwodnicy Lęborka.

Zastępca dyrektora gdańskiego oddziału GDDKiA Waldemar Chejmanowski powiedział, że decyzja ZRID, została wydana rygorem natychmiastowej wykonalności, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych w terenie. "Zima jest dosyć łagodna, a to oznacza, że wykonawca zacznie prace natychmiast" - zapewnił.

Droga ekspresowa S6 między Leśnicami koło Lęborka a Bożympolem Wielkim będzie dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju.

Na trasie o długości ok. 22 km powstaną węzły: Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce, a węzeł Bożepole Wielkie zostanie rozbudowany.

Rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA Piotr Michalski zaznaczył, że w ramach realizacji inwestycji przewidziano m.in. budowę 17 dużych obiektów inżynierskich, w tym dwóch estakad, a także 11 mniejszych obiektów.

"Drogi przecinające się z przyszłą drogą ekspresową zostaną przebudowane, a dla zapewnienia dojazdu do poszczególnych nieruchomości powstaną drogi dojazdowe" - zapewniał.

Ponadto trasa zostanie wyposażona w infrastrukturę służącą ochronie środowiska - przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, system odwodnienia wraz z podczyszczaniem wód opadowych.

Chejmanowski ocenił, że dzięki budowie drogi ekspresowej, przejazd tym odcinkiem S6 z Gdyni do Lęborka skróci się o połowę, a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.

"Trasa będzie stanowiła duży bodziec inwestycyjny dla terenów przyległych, zapewniając ich połączenie poprzez węzły z siecią dróg szybkiego ruchu" - podkreślił.

Umowa na realizację tej inwestycję została podpisana 29 lipca ub.r. Wykonawcą jest Budimex. Całkowita kwota kontraktu - od projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - wyniesie ponad 960 mln zł.

Przedstawiciele GDDKiA wskazują, że wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Podkreślają, że postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej.

Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości

Budowa drogi ekspresowej S6 została podzielona na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią, o długości ok. 42 km.

Pozostałe zadania, w ramach powstającej nowej drogi szybkiego ruchu S6 między Gdynią a Słupskiem, to budowa prawie 11-kilometrowego odcinka od węzła Leśnice do węzła Skórowo, który będzie kosztował prawie 450 mln zł.

Kolejnym etapem będzie budowa ponad 13 kilometrowego fragmentu drogi od węzła Skórowo do węzła Bobrowniki, którego budowa wyniesie ponad 413 mln zł.

Po realizacji tych inwestycji, zostanie zbudowany odcinek od węzła Bobrowniki do końca obwodnicy Słupska. Koszt budowy ponad 16-kilometrowej drogi oszacowano na ponad 725 mln zł.

Na koniec drogowcy wybudują drugą jezdnię obwodnicy Słupska o długości ponad 9,5 km. Ta inwestycja ma kosztować ponad 196 mln zł.

Przedstawiciele GDDKiA przekazali, że na budowę tych odcinków nie wydano jeszcze decyzji ZRID. Zapewniają jednak, że decyzje powinny zostać wydane w I połowie br.

Budowa całej drogi ekspresowej S6 od Bożegopola Wielkiego do Słupska będzie kosztował ponad 2,7 mld zł.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl