Pomorskie: Oferta Colas Polska wybrana w przetargu na rozbudowę dk 21 między Słupskiem a Ustką

Oferta Colas Polska została wybrana spośród pięciu złożonych w przetargu na wykonanie prac budowlanych przy rozbudowie drogi krajowej nr 21 między Słupskiem a Ustką – poinformował we wtorek gdański oddział GDDKiA.

Firma Colas Polska zobowiązała się wykonać roboty przy rozbudowie dk 21 między Słupskiem a Ustką za 123 mln zł.

"Oferta obejmuje również przedłużenie okresu gwarancji jakości na wybrane elementy infrastruktury o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące" - podała w komunikacie GDDKiA. Dodała, że była jedną z pięciu złożonych w przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu podlega teraz procedurze ewentualnych odwołań i kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamówienie polega na dostosowaniu trasy o długości ok. 13 km do nośności 11,5 t na oś. Zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania. Powstaną cztery ronda, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, lewoskręty, przystanki autobusowe, zatoki do kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany także most na Słupi we Włynkówku.

Inwestycja, jak podała GDDKiA, ma przyczynić się do zwiększenia przepustowości układu drogowego, poprawy bezpieczeństwa, uporządkowania i skomunikowania terenu wokół dk 21 oraz rozdzielenia ruchu kołowego od rowerowego i pieszego.

Dzięki m.in. nowej nawierzchni i budowie ekranów akustycznych zmniejszy się także negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Obniżony zostanie poziom hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl