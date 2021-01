Pomorskie: Otwarto oferty na projekt i budowę odcinka drogi S6 Bobrowniki-Skórowo

Sześć firm i konsorcjów chce projektować i budować blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem. Żadna z ofert nie przewyższa kwoty 530 mln zł, którą GDDKiA zamierza przeznaczyć na inwestycję.

Z informacji przekazanych w poniedziałek przez gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po otwarciu ofert wynika, że projektować i budować odcinek drogi S6 Bobrowniki-Skórowo (jeden z trzech odcinków między Lęborkiem a Słupskiem) chce sześć firm i konsorcjów.

Najwyższą cenę za wykonanie zamówienia zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest NDI. Jego oferta opiewa na kwotę ponad 331 mln zł. Najtaniej chce projektować i budować konsorcjum z liderem Aldesa Construcciones Polska, które zadeklarowało realizację zadania za nieco ponad 283 mln zł.

Jak podała GDDKiA, każda z ofert mieści się w kwocie 530 mln zł, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję.

W ocenie, złożonych w przetargu ofert, będą brane pod uwagę następujące kryteria: cena, przedłużenie okresu gwarancji jakości na wybrane elementy infrastruktury, skrócenie terminu realizacji. Przy czym GDDKiA zaznaczyła, że "wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalne wydłużenie gwarancji jakości i skrócenie terminu realizacji kontraktu", czyli odpowiednio o 5 lat i o 3 miesiące.

Projektowany i budowany będzie blisko 13-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S6 między węzłami Bobrowniki i Skórowo. Na trasie przewidziano budowę dwóch węzłów drogowych (Rzechcino i Skórowo) oraz infrastruktury towarzyszącej drodze ekspresowej.

W budowie są już trzy odcinki S6 w województwie pomorskim między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 42 km. W przetargu jest łącznie siedem odcinków drogi ekspresowej, w tym pięć od Słupska do Bożegopola Wielkiego oraz dwa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, o łącznej długości ok. 104 km.

W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na odcinki od Koszalina (woj. zachodniopomorskie) do obwodnicy Słupska (Pomorskie).

Budowa wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim, wraz z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej, ma zakończyć się w 2025 r. Do dyspozycji kierowców, łącznie z już istniejącymi odcinkami, będzie blisko 200 km trasy S6.