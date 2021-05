Pomorskie: Podpisano umowę na budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska w ciągu S6

GDDKiA podpisała z firmą Strabag umowę na budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska w ciągu S6. Docelowo ta droga ekspresowa połączy Szczecin z Trójmiastem - powiedział w piątek na wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że część S6 jest już w użytkowaniu, a część w realizacji.

Podpisana w piątek umowa na budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska w ciągu S6 opiewa na kwotę ponad 128 mln zł. Zadanie realizować będzie wybrana w przetargu firma Strabag, która wykonywała pierwszą jezdnię obwodnicy oddaną do użytku 10 lat temu. Spółka zobowiązała się do skrócenia terminu realizacji zadania o trzy miesiące i przedłużenia okresu gwarancji jakości do pięciu lat.

Zadanie polega na dobudowie drugiej jezdni obwodnicy Słupska na odcinku 9,5 km. "Obecna obwodnica wynosi 16,3 km, natomiast jest jednojezdniowa w połowie tej drogi. Projekt obejmuje dobudowę północnej nitki, poszerzenie południowej nitki do wymaganych szerokości 10 m wraz z prawidłowym odwodnieniem tej drogi. Ponadto cztery obiekty mostowe" - mówił p.o. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski.

Dodał, że w przetargu na Pomorzu jest pięć odcinków trasy S6 między Bożympolem Wielkim a Redzikowem. "Dwa są w postępowaniu sprawdzającym w Urzędzie Zamówień Publicznych. Dwa są w Krajowej Izbie Odwoławczej, na jeden czynimy starania, by wyłonić wykonawcę" - zaznaczył Żuchowski.

Na trasę S6 od Słupska do Koszalina przygotowywana jest dokumentacja projektową. Żuchowski poinformował, że przetargi będą ogłaszane na przełomie września i października br.

W kwietniu była podpisywana umowa w formule "projektu i buduj" dla obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. W budowie jest 41 km drogi między Gdynią a Bożympolem Wielkim i te inwestycje, jak przekazał Żuchowski, "co do przejezdności będziemy chcieli ukończyć jeszcze w tym roku".

Dodał, że umowa na budowę drugiej jezdni obwodnicy Słupska jest 20. podpisaną w 2021 r. Łączna ich wartość to 7,4 mld zł na 260 km dróg.

Uczestniczący w piątkowej wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił wagę decyzji rządu premiera Morawieckiego z czerwca 2020 r. o zwiększeniu o 22 mld zł limitu finansowego na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych. Jak stwierdził, to pozwoliło na realizację m.in. budowy drugiej jezdni obwodnicy Słupska w ciągu S6, na którą w piątek przedstawiciele GDDKiA i firmy Strabag podpisali umowę.

Zaznaczył także, że premier Mateusz Morawiecki, prezentując przed dwoma tygodniami "Polski Ład", wskazał w nim nowy program Budowy Dróg Krajowych, w którym uwzględnione zostało finansowanie inwestycji w zakresie dróg szybkiego ruchu do 2030 r.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości specjalizuje się w dotrzymywaniu słowa" - ocenił Adamczyk. Podkreślił, że właśnie budowa S6, w tym "szczególnie bardzo ważnego jej odcinka, jakim jest obwodnica Słupska", to kolejny tego przykład.

Minister zwrócił uwagę, że od 2015 r. o 40 proc. został zwiększony stan krajowych dróg szybkiego ruchu. Natomiast do 2030 r. zaplanowane są inwestycje drogowe, łącznie z już realizowanymi, na kwotę 260 mld zł.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przyznał, że na Pomorzu zasadniczą kwestią dla usprawnienia komunikacji i transportu, ale także dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, jest budowa drogi ekspresowej S6.

"To usprawnienie Pomorza staje się faktem. (...) Dzięki inwestycjom prowadzonym przez rząd PiS czas dojazdu z Polski centralnej czy południowej właśnie na Pomorze skróci się radykalnie. To dzięki S6, ale też autostradzie A1, którą kończymy, dzięki drodze ekspresowej S7, która wydłuża się coraz mocniej" - ocenił Weber.

"Dziś podpisujemy umowę na realizację obwodnicy Słupska, w najbliższych tygodniach będą podpisywane wszystkie odcinki od Słupska aż do Bożegopola Wielkiego. Dalej prace budowlane są realizowane" - zaznaczył biorący udział w wideokonferencji sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu i poseł ziemi słupskiej Piotr Müller.

Dodał, że trzy bardzo ważne, w jego ocenie, decyzje drogowe dotyczące bezpośrednio Słupska i okolic, mają swój finał. Wymienił: podpisanie umowy na drogę ekspresową S6 na cały przebieg od Słupska do Gdańska, realizację drogi krajowej Słupsk-Ustka oraz pierwszy etap związany z przebiegiem nowej obwodnicy Słupsk-Kobylnica, która jest wpisana do programu 100 obwodnic.

