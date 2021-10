Pomorskie: Ponad 1,2 mld zł z Rządowego Funduszu Polski Ład dla samorządów w regionie

Ponad 1, 2 mld zł otrzyma woj. pomorskie w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – poinformował w poniedziałek wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

"To dla nas bardzo ważny dzień. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Do pomorskich samorządów trafi łącznie ponad 1 mld 213 mln złotych na realizację 200 zadań. To już kolejny program, obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Funduszu Inwestycji Lokalnych, który wesprze samorządy w rozwoju i realizacji lokalnych przedsięwzięć" - powiedział podczas konferencji prasowej Dariusz Drelich.

Poinformował, że największym beneficjentem środków została Gmina Miasta Gdańska, która otrzymała ponad 80,7 mln zł datacji na przebudowę fragmentu drogi wojewódzkiej 218 - czyli ul. Kielnieńskiej (odcinek od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku obwodowej Trójmiasta i Metropolitalnej).

Ponad 78,6 mln zł dofinansowania otrzymał samorząd województwa. Za ponad 63 mln zł przebudowana zostanie kluczowa droga na Mierzei Wiślanej w związku z budową kanału żeglugowego. Chodzi o 17,27 km drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na adaptację zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne.

"Cieszymy się, że blisko 80 milionów złotych trafi do samorządowy województwa i te dwie największe inwestycje, które zostały zgłoszone do programu, znalazły finansowanie i będą realizowane" - powiedział wojewoda.

Dodał, że do Gdyni trafi 35 mln zł na realizację dwóch zadań związanych z infrastrukturą drogową - przebudowę ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego (5 mln zł), a także rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino i budowę drogi rowerowej w ulicy Rolniczej (30 mln zł). Natomiast Sopot otrzyma ponad 15 mln zł na przebudowę układu drogowego w ul. 3 Maja.

"Także inne miasta otrzymają środki na realizację najważniejszych inwestycji strategicznych. W Wejherowie powstanie nowa droga, która połączy miasto z trasą S6 i miejscowościami nadmorskimi. Starogard Gdański otrzyma 26 milionów złotych na budowę Centrum Kulturalnego Kociewie" - powiedział.

Wojewoda wyjaśnił, że najwięcej środków w regionie zostanie przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę drogową - w sumie ponad 642 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się inwestycje dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - łącznie 227,9 mln zł. Kolejne miejsca zajmują inwestycje związane poprawą infrastruktury: turystycznej - 85,7 mln zł, sportowej 72,6 mln zł, edukacyjnej- 70,6 mln zł.

Jak przekazał wojewoda, w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony kolejny nabór rządowego programu dla samorządów Polski Ład.

"Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kolejny dowód na to, że rząd niczego nie zabiera samorządom, a sprawiedliwie i solidarnościowo dzieli środki budżetowe i pozabudżetowe. Zachęcamy samorządy do składania wniosków. Te rządowe środki są prawdziwym kołem zamachowym dla dalszego rozwoju gospodarczego naszego regionu" - mówił poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w poniedziałek, że Program Inwestycji Strategicznych jest programem wyjątkowym i bezprecedensowym. "Program rządowy Polski Ład, program inwestycji dla samorządów o wielkości powyżej 23 mld zł, to program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat, w czasach wolniej Polski. To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast, wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin" - powiedział.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl