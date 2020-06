Pomorskie: Ponad 1 mln zł dla organizacji działających na rzecz aktywizacji seniorów

Ponad 1 mln zł z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 otrzymało 10 pomorskich organizacji – poinformowała w środę w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek, która wraz z wojewodą pomorskim wręczyła promesy na te działania.

W środę podczas konferencji prasowej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek przypomniała, że Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020 ma wspierać szeroko pojętą aktywność społeczną seniorów.

Wyjaśniła, że ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także do organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, samorządowych stowarzyszeń i do innych podmiotów działających non profit na rzecz osób starszych.

Pieniądze z programu przeznaczone są m.in. na różne zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, warsztaty, integrację wewnątrz i międzypokoleniową, uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i na spotkania dla seniorów.

"Mojemu resortowi rodziny, pracy i polityki społecznej bardzo zależy na tym, aby osoby starsze nie siedziały w domu przed telewizorem, tylko były aktywne. Chcemy ich włączać w pracę i w różne działania społeczności lokalnych. Chcemy wykorzystać ich doświadczenie i wiedzę" - mówiła wiceminister Michałek.

Poinformowała, że na Pomorzu w obecnej edycji programu wybrano 10 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Są to. m.in. warsztaty rękodzieła, szydełkowania, malarstwa, florystyki, zajęcia teatralne, literackie i śpiew. To także zajęcia sportowe np. nordic walking, gimnastyka, pływanie, basen, joga, tai-chi i samoobrona. Skorzysta z nich ponad 2 tys. osób starszych, w tym prawie 300 z niepełnosprawnością.

W środę w Gdańsku wiceminister Michałek wraz wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem wręczyli przedstawicielom organizacji promesy gwarantujące środki na działania wspierające osoby starsze.

Wśród beneficjentów znaleźli się: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna (200 tys. zł), Caritas Archidiecezji Gdańskiej (199 tys. 970 zł), Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha" (114 tys. 600 zł), Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada (107 tys. 625 zł), Fundacja Wizji Rozwoju w Gdyni (100 tys. zł), gdyńska Fundacja Adaptacja (100 tys. zł), Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku (85 tys. 770 zł), Fundacja Progresja (66 tys. 295 zł), Stowarzyszenie "Jesteśmy dla Rakowca" (30 tys. 040 zł), Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście (20 tys. 100 zł).

Michałek powiedziała, że z roku na rok program cieszył się coraz większym zainteresowaniem, dlatego - jak podkreśliła - resort rodziny planuje, aby w kolejnych latach ASOS był kontynuowany. Ma też - jak poinformowała wiceminister - dysponować większym budżetem.

"Będziemy rozwijać ten program. Współpracujemy z kancelarią prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że za rok będziemy spotykali się w szerszym gronie" - dodała.