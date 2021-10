Pomorskie: Ponad 103 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład dla samorządów bytowskich

Ponad 103 mln zł bezzwrotnego dofinansowania otrzymają samorządy regionu bytowskiego (Pomorskie) w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Środki zostaną przeznaczone na realizację 19 zadań.

Czeki na inwestycje wręczył przedstawicielom samorządów w poniedziałek w sali portretowej zamku w Bytowie sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Jak poinformował, do regionu bytowskiego trafi łącznie ponad 103 mln zł na realizację 19 zadań. "Nigdy wcześniej tak wysokiego finansowania nie otrzymał powiat bytowski i gminy powiatu bytowskiego. Cieszy mnie fakt, że mój region dzięki rządowym funduszom może się tak prężnie rozwijać. Inwestycje poprawią jakość życia mieszkańców. Fundusz Polski Ład powstał po to, aby wyrównywać szanse rozwojowe dla mniejszych miejscowości, które były wcześniej zaniedbane przez transformację w latach 90. i zapomniane przez następne lata"- powiedział rzecznik rządu.

Zaznaczył, że z tych pieniędzy będzie budowana infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, a także edukacyjna. Jak przekazał, w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony kolejny nabór rządowego programu dla samorządów Polski Ład.

Poseł PiS Aleksander Mrówczyński zauważył, że środki, które trafią do powiatu bytowskiego, pozwolą zrealizować wszystkie najważniejsze inwestycje. "Cieszę się, iż ten zrównoważony rozwój, o którym wspomniał pan minister Piotr Müller, dotarł do nas - do małych miejscowości. Czekaliśmy na ten moment. Te pieniądze to dla nas ogromny zastrzyk i w tym szczególnym czasie są nam bardzo potrzebne" - zaznaczył. "Zależy nam na tym, aby zadania, które otrzymały dotacje, były realizowane przez polskie firmy"- dodał.

Największe wsparcie - ponad 14,7 mln zł - otrzymał powiat bytowski, który wykorzysta te pieniądze na przebudowę dróg nr 1767G, 1729G, 1746G łączących gminy Borzytuchom, Tuchomie i Lipnica między sobą oraz z drogami wojewódzkimi nr 209 i 212, a także drogą krajową nr 20.

"Nasz powiat, wśród powiatów ziemskich, otrzymał trzecie najwyższe dofinansowanie. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dziękujemy, że komisja powołana przez pana premiera tak szybko i sprawnie dokonała podziału środków. Szybko, bowiem 15 sierpnia zakończył się nabór, a wniosków wpłynęło ok. 8 tysięcy"- podkreślił starosta bytowski Leszek Waszkiewicz.

Gmina Koczygłowy zrealizuje trzy zadania: budowę gminnego żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, przebudowę i rozbudowę stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków aglomeracji Wierszyno. Na te wszystkie przedsięwzięcia samorząd dostanie 10 mln zł.

10 milionów złotych trafi również do gminy Studzienice, która przeznaczy je na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz oraz poprawę jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych.

Gmina Bytów otrzyma 9 mln 975 tys. zł na budowę nowego połączenia drogowego DW 212 (od ul. Przemysłowej z DP nr 1201G (ul. Mickiewicza) w celu poprawy przejezdności przez miasto.

Kolejną gminą, która otrzymała dotacje jest Borzytuchom. Otrzyma ona łącznie 9 mln 910 tys. zł, które przeznaczy na modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbrówce i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

Wśród beneficjentów znalazła się także gmina Trzebielino, która dostanie ponad 9,7 mln zł na przebudowę hydroforni w miejscowości Objezierze oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy. Natomiast 9,5 miliona złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków otrzyma gmina Tuchomie.

Niespełna 9,4 mln trafi do gminy Parchowo na utworzenie Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

8,5 mln zł otrzyma natomiast gmina Czarna Dąbrówka na modernizację budynku szkoły podstawowej. Gmina Lipnica zrealizuje dwa przedsięwzięcia: przebudową dróg oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Borzyszkowy. Na ten cel dostanie ponad 7,9 mln złotych. Z kolei gmina Miastko otrzyma ponad 3,4 mln zł na budowę skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudowę ulicy Kolejowej w Miastku.

"Cieszymy się z każdych środków, chociaż po cichu liczyliśmy, że jako największa gmina w powiecie bytowskim, otrzymamy także dofinansowanie na budowę kanalizacji. Mamy nadzieję, że był to wypadek przy pracy i następnym razem uda nam się pozyskać więcej pieniędzy"- powiedziała burmistrz Miastka Danuta Karaśkiewicz.

Ogółem do pomorskich samorządów trafi ponad 1 mld 213 mln złotych na realizację 200 zadań.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

