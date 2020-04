Pomorskie: Ponad 150 wniosków o dofinansowanie od pracodawców do urzędu pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku otrzymał ponad 150 wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców ws. przestoju ekonomicznego lub zmniejszenia czasu pracy wz. z epidemią koronawirusa. Wystąpiono o pomoc dla blisko 6 tys. pracowników na ponad 29,5 mln zł.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Joanna Witkowska poinformowała, że od 1 kwietnia WUP przyjmuje od pracodawców wnioski o dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

"Na razie są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże jeszcze nie składały. Łącznie do poniedziałku, 6 kwietnia do godz. 16.00 wpłynęły do nas 154 podania, z czego znaczna część wymaga uzupełnienia czy poprawek przez pracodawców. Już po pierwszym tygodniu przyjmowania dokumentów wiemy, że wparcia potrzebuje prawie 6 tys. pracowników. Cały czas wpływają kolejne wnioski, a w naszym województwie działa około 190-200 tys. mikro, małych i średnich firm" - podała w środę w komunikacie prasowym szefowa WUP w Gdańsku.

Wyjaśniła, że pracodawcy w przypadku tzw. postoju ekonomicznego mogą liczyć maksymalnie na 1370 zł brutto na pracownika, a jeśli chodzi o obniżenie wymiaru pracy to kwota maksymalnie 2580 zł brutto.

"Informacja z przyjętych wniosków jest taka, że w tej chwili potrzeba ponad 29,5 mln zł na wypłaty na trzy miesiące. Nie ma górnej granicy, wnioski napływają nadal, więc kwota ta na pewno wzrośnie" - dodała Witkowska.

Zapewniła, że Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku stara się, aby pomorscy pracodawcy otrzymali pieniądze jak najszybciej.

"Zgodnie z dokumentami, mamy siedem dni na rozpatrzenie wniosku i siedem dni na przekazanie pieniędzy do pracodawcy. Ale nie czekamy do tych terminów, wszystko załatwiamy na bieżąco. Żeby było szybciej, pracowaliśmy w weekend, zostajemy po godzinach. Do tej pory przy FGŚP pracowało 6 osób, przeszkoliliśmy kolejne i teraz jest to zespół 23-osobowy. Są jeszcze pracownicy obsługujący infolinię i e-maila. W ciągu 6 dni odebrali ponad 600 telefonów z pytaniami, to około 100 rozmów dziennie" - objaśniła.

Witkowska podkreśliła, że WUP w Gdańsku codziennie wysyła informację o swoich potrzebach do FGŚP.

"Dlatego środków spodziewam się na dniach. Od razu będziemy przelewać je na konta pracodawców, by mogli zapłacić pracownikom. Naszym nadrzędnym celem jest to, by ludzie mieli po prostu za co żyć w tym kryzysie" - zaznaczyła dyrektor WUP.

Epidemia koronawirusa wpływa już powoli w sposób negatywny na rynek pracy w Pomorskiem. Według statystyk WUP w Gdańsku, liczba ofert pracy w marcu zmniejszyła się o ponad 1,4 tys. w stosunku do lutego. Prawie o 1/3 spadła też liczba oświadczeń o chęci zatrudnienia obcokrajowców w województwie pomorskim.

"Z najnowszych szacunków bezrobocia rejestrowanego wynika, że w Pomorskiem wzrost liczby bezrobotnych na razie nie jest wysoki. Na koniec marca w rejestrach powiatowych urzędów pracy było 45 430 osób bezrobotnych, czyli o 403 osoby więcej niż w lutym. Liczba rejestracji nie jest na razie duża, co może wynikać ze zmiany w funkcjonowaniu urzędów i wynikającą z niej koniecznością rejestracji elektronicznej" - poinformowała wicedyrektor WUP w Gdańsku Katarzyna Żmudzińska.

Dodała, że spodziewane są w Pomorskiem zwolnienia grupowe.

"Biorąc pod uwagę zapowiedzi pomorskich przedsiębiorców, przewidujemy, że +tąpnięcie+ będzie widoczne w statystykach pod koniec kwietnia. Na koniec roku stopa bezrobocia może wzrosnąć o około 5 punktów procentowych" - oceniła Żmudzińska.