Pomorskie: Ponad 18,6 mln zł dofinansowania na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych

W środę w Gdańsku wojewoda pomorski podpisał z przedstawicielami samorządów umowy na dofinansowanie remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządy te otrzymają w sumie 18,6 mln zł – poinformowały służby prasowe wojewody pomorskiego.

Jak podano, umowy pozwolą zmodernizować 27 km dróg. Zostanie przeprowadzony remont 10 dróg gminnych o łącznej długości 8,25 km - za ok. 20 mln zł, z czego dofinansowanie z FDS to 9,9 mln zł. Zmodernizowane zostaną także trzy drogi powiatowe o łącznej długości 18,75 km. Ma to kosztować około 18 mln zł, z czego dofinansowanie z FDS to 8,7 mln zł.

Gmina Dziemiany na przebudowę dwóch dróg uzyskała ponad 1,4 mln zł dofinansowania, gmina Brusy - ponad 511 tys. zł, gmina Sulęczyno - ponad 248 tys. zł. Do gminy Choczewo z FDS trafi ponad 400 tys. zł, a do gminy Kartuzy ponad 327 tys. zł. Wsparcie z FDS na ponad 941 tys. zł uzyska też gmina Bytów, a do Gdyni trafi ponad 507 tys. zł.

Najwięcej, bo prawie 6 mln zł z FDS uzyskał powiat bytowski na remont dróg w Lipnicy. Do gminy Kosakowo trafi niemal 3,1 mln zł, powiat wejherowski podpisał umowę na ponad 2,2 mln zł, a gmina Pruszcz Gdański na prawie 1,7 mln zł.

Zgodnie z przyjętą przed rokiem ustawą o FDS, wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł, co pozwala na realizację także większych projektów, łączących gminy i powiaty. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. wydatków kwalifikowanych zadania. Na większe wsparcie mogą liczyć najuboższe gminy i powiaty.