Pomorskie: Ponad 23,1 mln zł dodatkowego wsparcia rządowego na inwestycje drogowe

Ponad 23,1 mln zł dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa otrzyma siedem inwestycji drogowych w Pomorskiem – poinformował we wtorek wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przypomniał na konferencji prasowej w Gdańsku, że fundusz dróg samorządowych w 2020 r. na Pomorzu obejmuje inwestycje o wartości 470 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa to 242 mln zł.

"To jest bardzo duży portfel inwestycyjny. Te samorządy, które otrzymały dofinansowanie, są w tej chwili w trakcie przetargów lub po ich rozstrzygnięciu" - dodał Drelich.

Wiceminister infrastruktury poinformował, że poza funduszem dróg samorządowych, znalazły się jeszcze dodatkowe pieniądze w tzw. rezerwie subwencji ogólnej. "To są środki dzielone wspólnie przez rząd, opiniowane przez komisję wspólną rządu i samorządu. I z tych środków ponad 23,1 mln zł trafią na pomorskie drogi" - wyjaśnił.

Dodatkowe ponad 23,1 mln zł trafi na wsparcie siedmiu inwestycji drogowych w Pomorskiem. Są to: rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7, przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w miejscowości Stary Dzierzgoń, remont wiaduktu w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej w Kolbudach, przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Upiłka w powiecie bytowskim, przebudowa mostu na rzece Wietcisa w gminie Skarszewy oraz przebudowa drogi powiatowej w Redzie w pasie drogowym ul. Obwodowej na odcinku od ronda przy ul. Młyńskiej do ul. Gdańskiej.