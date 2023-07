Pomorskie: Ponad 4 tys. km oznakowanych szlaków rowerowych, w tym trzy trasy międzynarodowe

W województwie pomorskim są ponad 4 tys. km oznakowanych szlaków rowerowych. Przez region przebiegają trzy międzynarodowe trasy. W planach jest budowa kolejnej - Subregionalnej Trasy Rowerowej.

W województwie pomorskim od lat przybywa ścieżek i szlaków rowerowych. Tych drugich, oznakowanych szlaków rowerowych - jak wyliczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Turystyki Michał Bieliński - są ponad 4 tys. km.

Przez Pomorskie przebiegają trasy międzynarodowe: EuroVelo 10/13 (pokrywające się na odcinku polskim) - wzdłuż Morza Bałtyckiego oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa - wzdłuż Wisły po obu stronach rzeki. Koordynacją budowy tras zajmuje się Urząd Marszałkowski, zaś realizacją samorządy lokalne (miasta, gminy i powiaty) oraz niektóre nadleśnictwa.

Jak podał Urząd Marszałkowski na swojej stronie, na terenie województwa pomorskiego EV 9 pokrywa się z Wiślaną Trasą Rowerową, której przebieg wyznacza bieg Wisły. Trasa od Gdańska do Rusinowa ma prawie 220 km. Jej charakter jest przy tym zupełnie inny niż nadmorskiej EV10/13 - brak wzmożonego ruchu turystycznego wpływa na inny odbiór szlaku, przez co jest to swego rodzaju aktywny wypoczynek "slow life".

Trasa EV 10 przebiega wzdłuż Morza Bałtyckiego i jest nazywana Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim. Na odcinku polskim dzieli bieg z fragmentem trasy EV 13 przebiegającej granicami dawnych państw bloku wschodniego. W woj. pomorskim (bez łączników) długość EV 10/13 to ponad 300 km. Atrakcyjność turystyczna szlaku opiera się na nadmorskim dziedzictwie kulturowym związanym z różnorodnością etniczną regionu oraz na walorach krajobrazowych i przyrodniczych. EV10/13 w Pomorskiem zaczyna się w okolicy wsi Zaleskie a kończy w okolicy Jazowej.

Uzupełnienie głównych tras sieci EuroVelo stanowią łączniki: 23-kilometrowy szlak między Ustką a Słupskiem, 62-kilometrowy odcinek łączący Karwieńskie Błota z Helem, 48-kilometrowa trasa na Mierzei Wiślanej pomiędzy Jantarem, Krynicą Morską i Piaskami, a także 12-kilometrowy szlak między Przejazdowem a Pruszczem Gdańskim i druga pętla na terenie gminy Cedry Wielkie, która daje możliwość planowania wycieczek po Żuławach Gdańskich.

Michał Bieliński podał, że w ubiegłym roku w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe beneficjenci wybudowali ok. 55 km tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślanej Trasy Rowerowej.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zapowiedział również, że w najbliższych miesiącach dokończone zostaną odcinki na wale wiślanym w gminie Cedry Wielkie i w gminie Suchy Dąb, a także na drogach powiatowych: w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino, w gminie Wicko wzdłuż Jeziora Łebsko, we Władysławowie na łączniku z gminą Krokowa, a także w Kosakowie i Tczewie. W planach jest również dokończenie fragmentu drogi powiatowej w Rybinie w powiecie nowodworskim.

Bieliński przekazał, że w planach jest także zbudowanie kolejnej trasy międzynarodowej EuroVelo 20/Subregionalna Trasa Rowerowa. "Jest to projekt, którego założeniem jest budowa długodystansowej trasy rowerowej przez południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy" - podano na stronie samorządu woj. pomorskiego.

Zdaniem urzędników trasa ma poprawić atrakcyjność turystyczną regionu, co pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie, a przez to przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych.

Szlak ten ma wkomponować się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię i w przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo. Długość trasy w wariancie podstawowym w woj. pomorskim od granicy z woj. zachodniopomorskim w Krzeszewie (w okolicy Miastka), do granicy z woj. warmińsko-mazurskim w pobliżu miejscowości Myślice, wynosić będzie 271 km. Docelowo większość trasy stanowić powinny wydzielone drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej (w dużej części wykorzystujące dawne linie kolejowe), a pozostała część trasy to głównie drogi lokalne. Nie jest jeszcze znany czas i dokładny zakres realizacji tego przedsięwzięcia.

Na głównych szlakach rowerowych w województwie pomorskim zlokalizowane są liczniki, które zliczają przejeżdżających rowerzystów. Wynika z nich, że odcinek szlaku EV10/13 między Ustką a Rowami (licznik ustawiony w Poddąbiu) od początku roku pokonało ponad 12 tys. rowerzystów. Licznik rowerowy we Władysławowie na szlaku R10 pokazuje, że szlak od początku roku przejechało ponad 40 tys. jednośladów. W Chałupach (również szlak R10) licznik zanotował ponad 57 tys. przejazdów. Przez Przejazdowo, odcinek między centrum Gdańska a Wyspą Sobieszewską, na szlaku EV10/13 przejechało ponad 47 tys. rowerzystów. Powodzeniem cieszy się również dalszy etap tego szlaku w Krynicy Morskiej. Tam zanotowano ponad 46 tys. przejazdów. Nieco mniej jednośladów zanotowano wzdłuż wału Wisły na trasie między Gdańskiem a Tczewem (EV9/WTR) - ok. 15-16 tys. od początku roku.

Jak podał Bieliński, dużym zainteresowaniem ze strony rowerzystów cieszą się trasy i szlaki takie jak: Pętla Zatoki Gdańskiej, Kaszubska Marszruta, Pętla Ujścia Wisły czy Kociewskie Trasy Rowerowe. Rowerzyści wybierają również wycieczki rowerowe na trasie dworów i pałaców północnych Kaszub czy wokół Jezior Wdzydzkich.

Pętla Zatoki Gdańskiej to propozycja popularnej wycieczki rowerowej, która ma swój początek w Helu, biegnie po Mierzei Helskiej, przez Puck, Trójmiasto i Wyspę Sobieszewską, aż na Mierzeję Wiślaną do Krynicy Morskiej. Łączna długość tej trasy to ponad 150 km, a zdecydowaną jej większość stanowią drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Trasa biegnie po szlakach R10 i EV10/13.

W ramach projektu Kaszubska Marszruta powstało ponad 164 km oznakowanych szlaków rowerowych ( 4 szlaki i jeden łącznik). Część szlaków to specjalnie wybudowane ścieżki rowerowe biegnące wzdłuż ruchliwych szos. Dodatkowo oznakowano 103,77 km szlaków rowerowych, biegnącymi drogami asfaltowymi. Na trasach Kaszubskiej Marszruty umiejscowionych jest 12 miejsc odpoczynku.

Z kolei na trasie dworów i pałaców północnych Kaszub liczącej 180 kilometrów, położonej pomiędzy Wejherowem, Sasinem i Puckiem można zobaczyć 22 zabytkowe rezydencje i posiadłości, w których funkcjonują stylowe obiekty noclegowe i restauracje.

Na szlakach EuroVelo i ich łącznikach przebiegających przez Pomorskie zbudowanych zostało ponad 70 miejsca do odpoczynku dla rowerzystów. Ich architektura odznacza się nowoczesnym designem i wykorzystuje na grafikach regionalne wyróżniki kulturowe, m.in.: latarnie morskie, ryby, kutry rybackie, regionalna architektura. a większości z nich znajdują się wiaty, stoły, tablice informacyjne i stojaki rowerowe. W niektórych miejscach funkcjonuje toaleta.

Michał Bieliński zachęcił do korzystania z interaktywnej mapy, która prezentuje szczegółowe przebiegi międzynarodowych tras rowerowych uzupełnione o kompleksowe dane każdego z odcinków. Do dyspozycji użytkowników są warstwy tematyczne prezentujące zdjęcia z tras, lokalizacje miejsc postojowych dla rowerzystów i ich zagospodarowanie, przebiegi nowych tras rowerowych, lokalizacje liczników rowerowych z danymi oraz atrakcje turystyczne. Najnowszą funkcjonalnością jest warstwa z dworcami kolejowymi, dzięki której użytkownik może zaplanować podróż pociągiem z dowolnego miejsca na trasie. Mapa jest dostępna w internecie na stronie samorządu woj. pomorskiego: ptr.pomorskie.eu.

