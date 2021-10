Pomorskie: Ponad 52 mln zł otrzymają z Polskiego Ładu samorządy powiatu kartuskiego

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała przekazał symboliczne czeki na inwestycje z pierwszego naboru z Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu dla samorządów powiatu kartuskiego, które otrzymają ponad 52 mln zł dofinansowania.

W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Kartuzach zostały zaprezentowane wyniki pierwszego naboru inwestycji z Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu dla samorządów z terenu powiatu kartuskiego.

Symboliczne "czeki" wręczał samorządowcom z powiatu kartuskiego wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"W skali całego kraju są to 23 mld złotych na projekty zgłoszone właściwie przez wszystkie polskie samorządy, bo 97 proc. jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jakieś środki z tego programu otrzyma. Są to środki niebagatelne. Po pierwsze ze względu na kwotę - 23 mld złotych, to jest mniej więcej połowa całości nakładów inwestycyjnych razem wziętych jednostek samorządów w Polsce, jak średnio te nakłady mają" - mówił w Kartuzach Horała.

Dodał, że nawet do 95 proc. jest dofinansowane, jak np. w przypadku dróg, gdy w biedniejszych samorządach problem było zebranie wymaganej kwoty wkładu własnego przez lokalne władze.

"W skali powiatu kartuskiego, to ponad 52 mln złotych dofinansowania, które do samorządów wpłyną" - tłumaczył wiceminister.

Powiat kartuski otrzyma 16 mln 890 tys. zł na rozbudowę drogi powiatowej Sulęczyno - Gowidlino; Gmina Kartuzy - 5 mln zł na budowę sali gimnastycznej i przebudowę szkoły podstawowej w Brodnicy Górnej; Chmielno - 12 mln 350 tys. zł na kompleksową modernizację dróg na terenie gminy; Sierakowice - 2 mln 975 tys. zł na rozbudowę szkoły podstawowej w Jelonku o salę gimnastyczną; Somonino - dwa projekty - 1 mln 143 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 1 mln 720 tys. zł na budowę boisk sportowych oraz bieżni przy szkole podstawowej w Borczu; Sulęczono - 2 mln 960 tys. zł na przebudowę sieci dróg; Żukowo - 5 mln zł budowę Kaszubskiego Centrum Sportu oraz Przodkowo - 3 mln 400 tys. zł na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w Wilanowie.

"Tyle w pierwszym rozdaniu, a już za dwa, trzy tygodnie ruszy nabór wniosków na kolejną transzę. Nawet te nieliczne jednostki, które niestety nie zakwalifikowały się w tej transzy będą miały szansę w następnej" - mówił Horała.

Według niego, skala jest przełomowa i pozwoli na wyjście ze spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa i lockdownami.

W imieniu samorządowców wiceministrowi dziękował starosta kartuski Bogdan Łapa.

