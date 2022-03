Pomorskie: Port Gdańsk przygotowuje się do modernizacji 4 kolejnych nabrzeży

Port w Gdańsku przygotowuje się do modernizacji 4 kolejnych nabrzeży. Projekt nosi nazwę "Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2". W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę nabrzeży Portu Wewnętrznego o łącznej długości 1916 metrów wraz z infrastrukturą kolejową - informują władze portu.

Rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk Anna Drozd poinformowała PAP w poniedziałek, że planowane do rozbudowy Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe to nabrzeża znajdujące się Basenie Górniczym. "Projekt posiada wszelkie niezbędne dokumenty: projektowe, środowiskowe, a także zgody i pozwolenia. Zakończenie procesu oceny projektów przez CINEA przewidywane jest na czerwiec 2022 r. Całkowita wartość projektu to ok. 533 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych, w wysokości 85 proc. kosztów, stanowić będzie nieco ponad 453 mln zł. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2022-2026" - precyzuje Anna Drozd.

Dyrektor Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy ZMPG SA Monika Charlińska-Bodziony dodała, że 18 lutego br. złożono do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Instrumentu CEF 2.

Według władz portu, projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego, oraz zwiększenia przepustowości. "Dzięki tej inwestycji ulegną poprawie jakość i standard obsługi statków, a także warunki pracy, wzrośnie zdolność przeładunkowa oraz możliwość obsługi większych jednostek. Ponadto zwiększy się długość linii cumowniczej, a linie brzegowe będą dostosowane do potrzeb jednostek o maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w Kanale Portowym. Nabrzeże Bytomskie po przebudowie ma pełnić funkcję nabrzeża uniwersalnego. Rozbudowa planowana jest na odcinku o długości 204 metrów" - informuje rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk.

Inwestycja związana jest z dostosowaniem istniejącej linii brzegowej do planowanego ruchu statków w Kanale Portowym oraz w obrębie Głównej Obrotnicy Portowej. Rozbudowa kolejnego nabrzeża - Rudowego III - ma na celu utworzenie uniwersalnego stanowiska przeładunkowego, przystosowanego do obsługi statków pełnoładownych o nośności 35.000 DWT. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 232 metrów i fragment Nabrzeża Administracyjnego o długości 18 metrów. Oprócz konstrukcji hydrotechnicznych przebudowie zostaną poddane sieci elektryczne, wodociągowe, odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. Skorygowany zostanie również przebieg torowisk kolejowych. Nabrzeże przystosowane będzie do przeładunków urządzeniami samojezdnymi LHM550.

Kolejne nabrzeże, które jest planowane do przebudowy to Nabrzeże Wiślane na odcinku o długości 918 metrów. Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej płyty nabrzeża, posadowionej na nowej ściance szczelnej i nowym układzie palowym. Wykonane zostaną też prace czerpalne przy nabrzeżu. Dzięki temu zwiększą się dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych (w tym głębokość Kanału Portowego przy nabrzeżu do 12 m. Ponadto mają zostać wykonane niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu i modernizacja układu torów kolejowych na nabrzeżu. Z kolei pierwszy etap przebudowy Nabrzeża Węglowego obejmuje odcinek o długości ok. 540 metrów. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kilku stanowisk przeładunkowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl