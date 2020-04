Pomorskie: Powiatowe urzędy pracy mają już pieniądze na pomoc dla przedsiębiorców i NGO-sów

Powiatowe urzędy pracy mają już pieniądze na pomoc dla przedsiębiorców i NGO-sów wz. z epidemią; do dyspozycji jest dodatkowo 71 mln zł, o które wnioskował do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Powiatowe urzędy pracy przyjmują wnioski od pracodawców, samozatrudnionych i organizacji pozarządowych

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Michał Piotrowski powiedział w sobotę PAP, że pracodawcy dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą otrzymać dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników, a samozatrudnieni mogą liczyć na dopłaty na utrzymanie płynności finansowej. "Urzędy pracy uruchomiły nabory wniosków na wsparcie z EFS i programu POWER w ramach pakietu tarczy antykryzysowej" - podkreślił.

W tej chwili wnioski przyjmuje 17 powiatowych urzędów pracy z Pomorza, m.in. w Gdańsku, Gdyni, Bytowie, Kościerzynie, Malborku, Kwidzynie, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Lęborku i Słupsku. Cały czas dołączają do nich kolejne jednostki, dlatego warto na bieżąco sprawdzać informacje na ich stronach internetowych. Wnioski można składać przez dwa tygodnie, zależnie od terminu uruchomienia w danym urzędzie. W razie konieczności terminy te będą wydłużane.

Dzięki dodatkowym środkom przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz organizacje pozarządowe mogą starać się o wsparcie na prowadzenie działalności w czasie epidemii koronawirusa.

"Dwa instrumenty przeznaczone są dla firm zatrudniających pracowników oraz dla organizacji pozarządowych, które mogą starać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń" - powiedział kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy WUP w Gdańsku Michał Bruski. "Trzeci to opcja dla samozatrudnionych, czyli jednoosobowych działalności, którym potrzebne jest wsparcie w pokryciu części kosztów prowadzenia działalności. Mogą te środki przeznaczyć na utrzymanie płynności, czyli np. na opłacenie najmu, bieżących rachunków za energię, telekomunikację czy zakup niezbędnych materiałów do pracy. Przy czym nie można opłacić z tych środków ZUS-u, jeśli samozatrudniony wcześniej wystąpił do ZUS-u o czasowe zniesienie składek" - tłumaczył Bruski.

To, ile pieniędzy na pracownika dostanie firma, uzależnione jest od tego, jak duże straty i spadek obrotu odnotowało przedsiębiorstwo w czasie kryzysu. Są trzy progi dopłat do wynagrodzeń. Najmniejsze dofinansowanie, jakie można otrzymać, to 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, a najwyższe to 90 proc.

"W pierwszym progu, gdy spadek wynosi 30 proc. obrotu, przedsiębiorca otrzyma 1300 zł plus 233 zł na ZUS na pracownika na miesiąc" - dodał Bruski. "Dopłaty do wynagrodzeń będzie można otrzymywać w miesięcznych transzach przez 3 miesiące. Jednak co miesiąc do urzędu pracy trzeba będzie składać oświadczenie, że pracownik nadal w firmie pracuje. I znów, jeśli pracodawca w ZUS-ie postarał się o zwolnienie ze składek, to tej części dopłaty za ZUS również nie może dostać. Co więcej, pracodawca może zapłacić swojemu pracownikowi więcej, jeśli tak się z nim umówił. Ale urząd pracy dofinansuje tylko te 30 proc. minimalnego wynagrodzenia - wyjaśnił Bruski.

Kolejny próg dofinansowania obowiązuje pracodawców, których obroty spadły o 50 proc. Wtedy na pracownika można otrzymać 70 proc. minimalnego wynagrodzenia, a więc 1820 zł i dodatkowo 367 zł na opłaty do ZUS. Trzeci próg zakłada, że obroty przedsiębiorcy spadły o 80 proc. W takim przypadku z urzędu pracy na pracownika można dostać 90 proc. minimalnego wynagrodzenia, co oznacza dopłatę 2340 zł i 419 zł na składkę ZUS.

Wnioski można składać do urzędów pracy już teraz. Obecnie nabory ogłosiło 17 pomorskich jednostek, a cały czas dołączają do nich kolejne. Nie wszystkie urzędy przyjmują wnioski od razu na wszystkie formy pomocy, dlatego te informacje należy weryfikować na stronach internetowych instytucji. Podania przedsiębiorców będą przyjmowane przez 14 dni, a jeśli zajdzie taka konieczność, dyrektorzy PUP-ów ogłoszą następne nabory.

Pracownicy urzędów pracy przyjmują wnioski elektronicznie i tradycyjnie na adres instytucji, jednak to forma online jest bardziej preferowana.