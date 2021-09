Pomorskie: Powstała pierwsza w regionie spółka SIM, która ma wybudować ponad 800 mieszkań

W Malborku podpisano umowę założycielską pierwszej w regionie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze. Do nowo utworzonego podmiotu, którego celem jest budowa mieszkań pod wynajem, przystąpiło 19 gmin z województwa pomorskiego.

Akt notarialny spółki SIM KZN - Pomorze podpisano we wtorek na zamku w Malborku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, pełniący obowiązki prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

"Budujemy mieszkania dla osób, które do tej pory nie było stać na własny lokal, dla tych, którzy nie mogą uzyskać kredytu mieszkaniowego. Chcemy by te rodziny wreszcie mogły godnie żyć i pracować. Obiecuję, że program Społecznych Inicjatyw Mieszkalnych dopiero się rozkręca. Docelowo chcemy by w każdym województwie powstały przynajmniej dwie spółki SIM" - powiedział Rabenda.

Jak podkreślił Arkadiusz Urban, do tej pory w całej Polsce powstało 16 spółek SIM. "Na początku nie było łatwo, nie wszyscy byli przekonani do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Obecnie gminy same się do nas zgłaszają. Zawiązana dziś spółka jest tego najlepszym dowodem" - powiedział.

Jak dodał, każda z gmin-założycieli otrzymała na wykupienie udziałów w spółce po 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Tym samym kapitał zakładowy SIM KZN - Pomorze wynosi 57 milionów złotych.

Gminy otrzymają też bezzwrotne dofinansowanie z RFRM w wysokości do 10 proc. kosztów realizacji inwestycji. Do dyspozycji jest także bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) na budowę mieszkań, który wynosi do 35 proc. kosztów inwestycji.

"Dziękuję wszystkim wspólnikom za to, że siedziba SIM KZN Pomorze jest w Malborku. Nasze miasto popiera wszelkie inicjatywy, które prowadzą do powstania nowych mieszkań. Wierzę, że wspólne przedsięwzięcie członków założycieli przyniesie oczekiwane owoce, a nasi mieszkańcy otrzymają możliwość skorzystania z nowych mieszkań na wynajem"- powiedział burmistrz Malborka Marek Charzewski.

W pierwszym etapie w SIM KZN - Pomorze planowana jest budowa ponad 800 mieszkań o średnim metrażu 50 metrów kwadratowych. W planach zabudowy wielorodzinnej są mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Przeznaczone one będą na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.

SIM KZN - Pomorze docelowo zajmie się budową mieszkań w gminach: Cedry Wielkie, Czersk, Miasto Człuchów, Dzierzgoń, Gniew, Kępice, Kobylnica, Kolbudy, Kościerzyna, Nowy Staw, Miasto Malbork, Miłoradz, Pelplin, Prabuty, Miasto Pruszcz Gdański, Pszczółki, Stary Dzierzgoń, Suchy Dąb oraz Trąbki Wielkie.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są częścią rządowego projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y mają status spółek "not for profit". Budowane przez SIM mieszkania będą przeznaczone dla osób, które mogą sobie pozwolić na płacenie czynszu, ale nie posiadają odpowiednich środków do zakupu własnego mieszkania.

Według założeń mieszkania SIM mają oferować czynsze nawet o połowę niższe niż ceny wolnorynkowe. Przewidywana jest także możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności w perspektywie lat.

