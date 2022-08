Pomorskie: Prawie 19 mln zł na budowę węzła Zryw w Wejherowie; podpisano umowę na dotację z RFDR

Wejherowo (woj. pomorskie) zyskało prawie 19 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę węzła komunikacyjnego Zryw. W poniedziałek podpisano w tej sprawie umowę. Węzeł, który ma powstać do 2025 roku, połączy północną i południową część miasta.

W poniedziałek w Wejherowie wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał umowę z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem na dofinansowanie w ramach RFRD w kwocie 18 782 500 zł budowy węzła Zryw Wejherowo-Śmiechowo.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, który uczestniczył w tym wydarzeniu podkreślił, że jest to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla miasta Wejherowa, ale też całego powiatu wejherowskiego.

"Na początku tego roku przekazaliśmy promesę na te środki. To nie był - jak twierdzą niektórzy - czek bez pokrycia" - tłumaczył Horała. Dodał, że to realne środki, które zmieniają obraz polskich samorządów. "Samorządy powiatu wejherowskiego otrzymały w ostatnich latach z rządowych funduszy ponad 200 mln złotych wsparcia - przypominał wiceminister.

W ramach prowadzonej przez miasto Wejherowo inwestycji powstanie skrzyżowanie z tunelem pod krajową "szóstką". Natomiast PKP PLK zobowiązały się wykonać tunel pod torami w ramach porozumienia wynegocjowanego i podpisanego przez prezydenta Wejherowa w 2017 r.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że "to wiekopomna chwila dla miasta". "Brak bezkolizyjnego połączenia w tym miejscu naszego miasta był solą w oku kierowców, pieszych i rowerzystów. Co więcej - problem z dotarciem do kościoła mają też parafianie oraz turyści, którzy chętnie odwiedzają nasze miasto" - tłumaczył.

Inwestycja ma kosztować ok. 45 mln zł, z czego 18,8 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ma rozpocząć się w tym roku i potrwa do 2025.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl