Pomorskie: Prawie 3,8 mld zł trafiło do pomorskich przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Prawie 3,8 mld zł trafiło do przedsiębiorców z Pomorza w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej- poinformował we wtorek wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który podczas konferencji prasowej podsumował efekty programu.

Wyjaśnił, że na te kwotę składają się cztery filary tarczy antykryzysowej - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i świadczenia postojowe. Trzy główne instytucje zaangażowane we wdrażanie rozwiązań, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Jak powiedział Dariusz Drelich, w Pomorskiem, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę 61 tys. 621 miejsc pracy przekazano ponad 257 mln zł.

Najwyższe wsparcie z FGŚP otrzymały firmy: LPP Retail Sp. z o.o (blisko 7 mln zł), LPP S.A. (4,7 mln zł), Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. ( Prawie 2,9 mln zł), Iglotex (2,4 mln zł.), Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana"(2,2 mln zł).

Poinformował też, że z Europejskiego Funduszu Społecznego mikro, małym i średnich przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym oraz organizacjom pozarządowym działającym w regionie wypłacono łącznie blisko 140 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 10 tys. 522 tys. wnioski z 15 tys. 654 złożonych.

Wojewoda pomorski dodał, że świadczenia postojowe w łącznej wysokości 140 mln zł przyznano 71 tys. 963 osobom. Udzielono także 83 tys. 343 mikropożyczki na łączną kwotę ponad 416,3 mln zł.

W ramach Tarczy Finansowej PFR, przekazano 2,8 mld zł subwencji dla 14 tys. 824 pomorskich firm zatrudniających w sumie 131 tys. 661 pracowników.

"Celem tej pomocy jest utrzymanie miejsc pracy, zahamowanie wzrostu bezrobocia, a także utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców. Według ostatnich danych na Pomorzu bezrobocie wzrosło z 4,8 do 5,3 proc." - powiedział Drelich. "Te 3,8 mld zł, które trafiało do przedsiębiorców z Pomorza w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej, to nie jest koniec. (...) Liczę, że ta rządowa pomoc spowoduje, że nasz rozwój gospodarczy nie zostanie zakłócony i będziemy mogli w szybkim czasie odbudować potencjał, ochronić rynek pracy i już po ustaniu epidemii wejść w kolejny etap" - dodał.

Oprócz wojewody pomorskiego, w konferencji uczestniczyli również poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński oraz prezes Żeglugi Gdańskiej Jerzy Latała.

Według Latały tarcza antykryzysowa okazała się "jednym z najlepszych pomysłów na podtrzymanie zatrudnienia".

"W marcu i kwietniu obroty naszej firmy spadły o 50 proc. W naszej branży potrzebni są wykwalifikowani specjaliści. Bez pomocy państwa znaleźlibyśmy się w bardzo trudnej sytuacji. W jakimś sensie może byśmy przetrwali, ale stracilibyśmy odpowiednio wyszkolonych pracowników. Dzięki wsparciu przewidzianemu w rozwiązaniach zawartych w tarczy antykryzysowej Żegluga Gdańska mogła utrzymać zatrudnienie na poziomie, który zabezpiecza flotę w takim samym stopniu jak przed epidemią. Jesteśmy gotowi do działania. Czekamy na turystów z nadzieją, że sezon będzie udany" - mówił.

Prezes Żeglugi Gdańskiej zaznaczył też, że pomoc nadeszła bardzo szybko. "Program, który został opracowany przez ministerstwo finansów umożliwił szybką weryfikację danych i wychwytywanie różnego rodzaju nieprawidłowości. W ciągu 48 godz. od złożenia wniosku otrzymaliśmy pierwszą odpowiedź, która była negatywna. Wynikała z pewnych rozbieżności, ale system był tak skonstruowany, że wyłapał błędy, które poprawiliśmy i za drugim podejściem otrzymaliśmy konkretne środki" - wyjaśnił.

W ocenie posła PiS Kacpra Płażyńskiego szybki proces legislacyjny tarcz antykryzysowych był możliwy "dzięki dobrej współpracy na wszystkich szczeblach organów władzy państwowej". "Pokazujemy tym samym, że skończyły się czasy państwa teoretycznego i w trudnych chwilach, z tego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa Polska wychodzi obronną ręką na tle innych państw. Polska daje przykład, jak skutecznie walczyć z jednej strony o ochronę zdrowia Polaków, a z drugiej o gospodarkę" - powiedział.

Dodał, że jednym z narzędzi do walki ze skutkami ekonomicznym spowodowanymi epidemią koronawirusa i szansą na rozwój gospodarczy jest realizacja dużych inwestycji publicznych.

"Uruchomionych zostało wiele państwowych inwestycji, skierowanych na to, żeby obronić i wesprzeć polskich przedsiębiorców. Inwestycji, które mają być kołem zamachowym do rozpędu naszej gospodarki. Nie mówię tylko o przekopie Mierzei Wiślanej, gdzie już w tej chwili zaangażowanych jest 50 firm, zatrudniających tysiące pracowników. Ruszyły kolejne programy, takie jak chociażby Kolej Plus. Mam nadzieję, że wzniesiemy się ponad szyldy partyjne i wspólnie będziemy wspierać naszych przedsiębiorców i inwestycje, aby było ich jak najwięcej. To jest nasza racja stanu, to są pieniądze, które trafiają do naszych kieszeni, do naszych przedsiębiorców i pracowników" - powiedział.