Pomorskie: Prawie 73 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład dla samorządów lęborskich

Prawie 73 miliony zł bezzwrotnego dofinansowania z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymają samorządu regionu lęborskiego (Pomorskie). Pieniądze trafią na realizacje 12 projektów.

Czeki na inwestycje wręczył w poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Lęborku sekretarz stanu w KPRM, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

"Dziś pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie Rządowego Funduszu Polski Ład. To program, który ma na celu zwiększenie inwestycji w ramach samorządu terytorialnego, stworzenie impulsu rozwojowego również dla Polski lokalnej, przede wszystkim wyrównanie szans rozwoju. To wyrównanie szans między mniejszymi miastami a dużymi aglomeracjami. Dodatkowe pieniądze to inwestycja w przyszłość i życie na wyższym poziomie dla mieszkańców regionu lęborskiego" - powiedział Müller.

Podkreślił, że w skali całego kraju Rządowy Fundusz Polski Ład opiewa na ponad 23 miliardy złotych.

Wicestarosta lęborski Edmund Głombiewski zaznaczył, że te ponad 73 mln zł, które trafia do tego powiatu "będzie to zastrzyk, który pozwoli nam zrealizować wszystkie najważniejsze inwestycje". "Ta pomoc w Polskim Ładzie jest dla nas rzeczywiście wymierna. Nigdy jeszcze powiat lęborski, nasze samorządy, takiej pomocy nie otrzymały" - zaznaczył.

Wśród beneficjentów Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w regionie lęborskim znaleźli się: gmina Cewice, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, miasto Lębork oraz powiat lęborski. Inwestycje w tych samorządach obejmują takie zadania jak budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowę i modernizację dróg oraz przebudowę układu komunikacyjnego.

Dla przykładu gmina Nowa Wieś Lęborska zrealizuje trzy przedsięwzięcia: remont generalny budynku gminnego, budowę zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy szkole podstawowej oraz budowę budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku. Na te wszystkie przedsięwzięcia samorząd dostanie ponad 9,2 mln zł.

Niespełna 11 mln zł otrzymała gmina Wicko: na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią przy ul. Kolonijnej, Bursztynowej, Akacjowej i Brzegowej w miejscowości Nowęcin, budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zdrzewno oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Wicku.

"To najwyższe, jednorazowe dofinansowanie w historii gminy Wicko. Stanowi ono prawie 1/3 naszego rocznego budżetu" - powiedział wójt gminy Dariusz Waleśkiewicz.

Największe wsparcie - prawie 16,5 mln - otrzymało miasto Lębork, które wykorzysta te pieniądze na budowę drogi łączącej ul. Skarżyńskiego z ul. Kossaka (droga wojewódzka 214) oraz budowę dróg na osiedlu Lębork Wschód.

W zależności od rodzaju inwestycji samorządy lęborskie dołożą do nich, w zależności od charakteru przedsięwzięcia, od 5 do 10 procent wkładu własnego.

