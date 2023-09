Pomorskie: RDLP odpiera zarzuty posłanek KO w sprawie Leśnictwa Piaśnica

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku odpiera zarzuty posłanek KO Agnieszki Pomaskiej i Barbary Nowackiej ws. zagospodarowania Leśnictwa Piaśnica. Posłanki zarzucają RDLP, że w miejscu pamięci, jakim są Lasy Piaśnickie dokonuje się „rzezi drzew”. Leśnicy zapowiadają skierowanie sprawy na drogę sądową.

W niedzielę w mediach społecznościowych posłanki KO Agnieszki Pomaskiej pojawił się materiał filmowy, w którym razem z posłanką Barbarą Nowacką (KO) wskazują, iż Lasy Państwowe dokonują "rzezi drzew" w Lasach Piaśnickich. "Jesteśmy w Lasach Piaśnickich, w miejscu pamięci, miejscu gdzie Niemcy wymordowali około 14 tysięcy Polaków w czasie II wojny światowej" - podkreśla na nagraniu Nowacka.

"To powinno być miejsce pamięci, a my tu przyjechałyśmy po sygnałach, że coś niedobrego się tu dzieje i zobaczyłyśmy po prostu jedną wielką wycinkę, rzeź drzew. Trudno mówić o miejscu pamięci, kiedy ten teren w ten sposób się traktuje" - zaznaczyła Pomaska. Jak dodała, "Lasy Piaśnickie, to Bartłomiej Obajtek, który zarządza lasami w województwie pomorskim".

"Dbanie o pamięć, to powinien być minister Gliński, który już dwa razy otwierał Muzeum Piaśnickie. Zobaczcie jak dbają o pamięć, zobaczcie jak dbają o miejsce martyrologii Polaków" - podkreśliła Nowacka.

W czwartek do zarzutów posłanek KO odniosła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. W komunikacie przesłanym PAP, rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku Jerzy Krefft wskazał, że materiał wideo opublikowany przez posłanki zawiera całkowicie nieprawdziwe informacje, ponieważ żadna z mogił nie została objęta pracami.

"W żadnym miejscu, które zostało zlokalizowane jako groby piaśnickie, nie były prowadzone cięcia. Nadleśnictwo od początku budzenia się świadomości na temat tego mordu, czyli od lat pięćdziesiątych, dba o lasy wokół wskazanych mogił i traktuje je jako wyjątkowe ze względu na pamięć i hołd dla ofiar tego mordu. Warto podkreślić, że teren wokoło nie jest wyłączony z zarządu PGL Lasy Państwowe" - podkreślił Krefft. Jak dodał, Leśnictwo Piaśnica jest jednym z leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Wejherowo.

"Wykonywane prace z zakresu pozyskania, czy utrzymania dróg, wykonywane są na podstawie Planu Urządzenia Lasu na lata 2015-2024, zatwierdzonego w dniu 20.07.2015 r. przez przedstawiciela Ministra Środowiska za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkie prace leśne wykonane w obszarze grobów piaśnickich, wykonywane są zgodnie z obowiązującymi Nadleśnictwo planami. Prowadzona w sąsiedztwie gospodarka leśna modyfikowana jest pod kątem zachowania walorów krajobrazowych, historycznych, z jednoczesnym umożliwieniem uzyskania młodego pokolenia lasu i tzw. przebudową - dopasowaną do zmian klimatu i eliminacji zagrożeń pożarowych" - poinformował rzecznik.

"W związku z zaistniałą sytuacją pomorscy leśnicy wyrażają ubolewanie z powodu tak cynicznego i bezwzględnego wykorzystywania miejsca pamięci ofiar zbrodni piaśnickiej do celów kampanii wyborczej, a broniąc prawdy oraz dobrego imienia pełnionej przez siebie służby, wystąpią na drogę sądową przeciwko pomówieniom szerzonym przez ww. posłanki Koalicji Obywatelskiej" - dodał Krefft.