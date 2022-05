Pomorskie: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych planuje oprysk lasów przeciwko mniszce

W dniach od 20 maja do 30 czerwca 2022 r. na terenie nadleśnictw: Kaliska, Kościerzyna, Lipusz, Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jerzy Krefft poinformował PAP w czwartek, że na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2021 r. przez służby ochrony lasu stwierdzono duże zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Oszacowano, że zagrożonych jest ok. 15 tys. ha pomorskich lasów.

"Służby ochrony lasu od wczesnej wiosny nadal monitorują zagrożony obszar i na podstawie prowadzonych badań - liczenia ilości gąsienic tego motyla w koronach drzew, podejmą ostateczną decyzję co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym" - dodał Krefft.

Zabieg prewencyjny będzie wykonany samolotem i obejmie wyłącznie tereny leśne. Zrealizowany zostanie w rygorach przepisów prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji rządowej i samorządowej.

"Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC zarejestrowany do użycia na terenie UE oraz w Polsce. Środek ten jest od lat powszechnie stosowany między innymi na terenach sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Jest środkiem o działaniu żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo. Zastosowana dawka środka to 0,10 l na 1 ha lasu. Środek ten w dawce poniżej 0,375 l/ha jest nieszkodliwy dla pszczół, więc okres karencji w tym wypadku nie będzie wymagany" - informuje rzecznik RDLP w Gdańsku.

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności świerki i sosny); z braku bazy żerowej gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest wstanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Żer gąsienic pozbawia w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny.

Największa gradacja tego szkodnika miała miejsce w Polsce w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jej rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 mln 303 tys. ha lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów i 23 śmigłowce.

