Pomorskie: Rozlicz PIT w Gdańsku i weź udział w loterii

Ruszyła kampania PIT w Gdańsku. Się opłaca! Już po raz szósty rozliczając podatki w gdańskim Urzędzie Skarbowym, można wygrać atrakcyjne nagrody. Na zwycięzców czekają rowery trekkingowe, smartfony i nagroda główna - samochód elektryczny Peugeot E-280 Active.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP w poniedziałek, że aby wziąć udział w loterii wystarczy do 4 maja wypełnić formularz na stronie gdansk.pl/pit. W ubiegłorocznej edycji loterii wzięło udział 16 308 osób.

"Loteria to zabawa dla wszystkich, którzy wybrali Gdańsk jako miejsce do życia i właśnie tutaj rozliczają swoje zeznanie podatkowe. Nie trzeba być tu zameldowanym. Należy jedynie rozliczyć PIT, wpisując w deklaracji podatkowej gdański adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Gdańsku" - dodała Marta Formella. Zgłoszenia do loterii potrwają do 4 maja 2022. Po rejestracji na stronie www.gdansk.pl/pit zyskuje się szansę na m.in. wygranie: samochodu - Peugeot E-280 Active o napędzie elektrycznym, 10 smartfonów Motorola G100, 15 rowerów trekkingowych Indiana model X-road 3.0 28 cali. Losowanie nagród odbędzie się 16 maja 2022.

Jak informuje gdański magistrat, po zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia system informatyczny wyświetli na ekranie unikatowy kod rejestracyjny oraz datę i godzinę rejestracji. Dodatkowo do uczestnika, który prawidłowo wypełnił zgłoszenie, na numer podany przy rejestracji, SMS-em zostanie wysłany unikatowy kod. Uczestnik loterii jest zobowiązany zachować kod, który otrzymał w wiadomości SMS.

