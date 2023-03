Pomorskie: Rozpoczęto cięcie blach do budowy czwartego niszczyciela min typu Kormoran II

We wtorek w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość cięcia pierwszych blach do budowy czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II. Wydarzenie to oznacza początek stoczniowego procesu budowy jednostki – poinformowała spółka Remontowa Shipbuilding.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Aleksandra Tesmer z Remontowa Shipbuilding S.A. poinformowała w komunikacie prasowym, że okręt budowany jest na mocy kontraktu zatwierdzonego 26 czerwca ub.r. przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Dodała, że stronami umowy są, Agencja Uzbrojenia - ze strony Skarbu Państwa, oraz Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

"Projekt okrętu, wykonany przez należące do REMONTOWA HOLDING biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting, zapewnia mu bardzo niską sygnaturę pól fizycznych i wysokie parametry manewrowe. Podobnie jak prototyp, jednostki seryjne posiadać będą kadłub ze stali amagnetycznej" - czytamy.

Jak podkreślono, jest to czwarty niszczyciel min typu Kormoran II budowany w gdańskiej stoczni - pierwszy, prototypowy okręt ORP Kormoran zaprojektowany i zbudowany w formule pracy badawczo-rozwojowej, wszedł do służby w listopadzie 2017 r.

"Dodatkowo jego eksploatacja pozwoliła na wprowadzenie modyfikacji w budowie następnych, seryjnych niszczycieli min. Dzięki nim ORP ALBATROS i ORP MEWA - przekazane Zamawiającemu w 2022 roku - jak również trzy kolejne zakontraktowane jednostki będą miały optymalne możliwości operowania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Zasadnicze i najbardziej znaczące zmiany dotyczą uzbrojenia artyleryjskiego oraz podwodnych systemów przeciwminowych" - zaznaczyła w komunikacie Tesmer.

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl