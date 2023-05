Pomorskie: Rozstrzygnięcie nowej edycji programu "Maluch plus"

Pomorskie na utworzenie 1575 nowych miejsc opieki otrzymało łącznie ponad 22 mln zł. Od stycznia 2016 r. w województwie w ramach tego programu utworzono 7693 nowe miejsca opieki dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów – poinformował Pomorski Urząd Wojewódzki.

W konferencji prasowej zwołanej w piątek w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wziął udział wojewoda Dariusz Drelich, doradca prezydenta RP Piotr Karczewski i lokalni samorządowcy. Briefing był poświęcony rozstrzygnięciom w kolejnej edycji programu "Maluch plus".

"Poprzez programy społeczne takie jak +Maluch plus+ inwestujemy w polskie rodziny, pomagając im w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym i ułatwiając wychowanie dziecka. Wymazujemy białe plamy na mapie, czyli miejsca, gdzie nie ma dostępu do miejsc opieki nad małymi dziećmi" - powiedział wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Program skierowany do gmin i pozostałych podmiotów, które tworzą instytucje opieki nad dziećmi do trzech lat. Łączny budżet nowej edycji, to 5,5 mld zł. Celem programu jest likwidacja tzw. białych plam (w 441 gminach powstanie pierwsza placówka dla dzieci w wieku do trzech lat).

