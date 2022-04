Pomorskie: Ryanair ogłosił sześć nowych połączeń z portu lotniczego w Gdańsku

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła we wtorek nowy rozkład lotów z Gdańska oferując 36 tras, w tym 6 nowości w sezonie Lato 2022. Z Gdańska będzie można polecieć do Paryża, Sztokholmu, Walencji, Wenecji, Wilna i do Lublina.

Jak poinformowało PAP we wtorek biuro prasowe linii lotniczych Ryanair, firma zbazuje na lotnisku w Gdańsku 5 samolotów, która pozwala na utrzymanie 150 bezpośrednich wysokopłatnych miejsc pracy dla pilotów, inżynierów oraz personelu pokładowego, a także 1,5 tys. niebezpośrednich miejsc pracy w Gdańsku.

Spółka w przesłanym PAP komunikacie precyzuje, że Ryanair będzie wykonywał z Gdańska w sezonie Lato 2022 prawie 130 lotów tygodniowo, o ponad 50 więcej niż w przed-pandemicznym sezonie Lato 2019 oferując mieszkańcom Pomorza połączenia do największych miast Europy jak Londyn, Mediolan czy Barcelona oraz do najpopularniejszych kurortów wakacyjnych jak Alicante, Kreta czy Santorini.

W tym sezonie letnim nowe połączenia obejmują: Paryż, Sztokholm, Walencja, Wenecja, Wilno oraz Lublin. Pasażerowie mogą zarezerwować loty z Gdańska aż do października 2022 roku już od 89 zł. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na www.Ryanair.com do czwartku (14 kwietnia) do północy.

