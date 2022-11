Pomorskie: Samorząd województwa chce przekazać nowe pociągi spółce SKM PKP Trójmiasto

Samorząd województwa pomorskiego zaproponował spółce PKP SKM Trójmiasto przekazanie zamówionych wiosną pociągów, które miałyby obsługiwać ruch aglomeracyjny. Spółka poinformowała, że rozważy propozycję samorządu województwa.

W ubiegłym tygodniu spółka PKP SKM w Trójmieście poinformowała, że przetarg na dostawę dziesięciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych został unieważniony, ponieważ nie zgłosił się żaden oferent. Czas na dostarczenie nowych składów mija z końcem 2023 roku. W przypadku niewywiązania się z umowy może zostać utracone unijne dofinansowanie.

Na środowej konferencji zorganizowanej na stacji Śródmieście SKM w Gdańsku wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna poinformował, że samorząd województwa w sierpniu 2022 r. zawarł umowę z firmą Newag na dostawę dwóch pociągów z możliwością rozszerzenia na kolejne 29 pojazdów. "W takim stanie rzeczy jesteśmy gotowi do skonsumowania tej umowy, w części dotyczącej co najmniej siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane przez SKM Trójmiasto do obsługi ruchu aglomeracyjnego" - wskazał.

Wyjaśnił, że samorząd województwa pomorskiego jest gotowy do zakupu pociągów i przekazania ich do obsługi przez PKP SKM Trójmiasto. "W ten sposób chcemy zapewnić uratowanie dofinansowania unijnego, ważnego dla Pomorza, ważnego dla naszych mieszkańców, bo tabor wymaga pilnej wymiany" - powiedział.

Wicemarszałek Bonna zaznaczył, że samorząd województwa pomorskiego jest już po rozmowach z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. "Jest dobra wola do tego, by ten projekt zrealizować, ponieważ jego zasadnicze wskaźniki zostaną dotrzymane" - dodał.

Zastępca dyrektora departamentu ds. transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Eugeniusz Manikowski powiedział, że wszystkie pociągi, które są własnością województwa są obecnie dzierżawione przewoźnikom. "Zgodnie z uchwałą zarządu województwa stawka dzierżawy za jeden dzień wynosi 150 zł netto plus VAT i na takich samych warunkach będzie realizowane to przedsięwzięcie" - wskazał.

Wicemarszałek dodał, że zarząd województwa pomorskiego z zaniepokojeniem obserwuje nieporadność zarządu spółki PKP SKM Trójmiasto w zakupie nowego taboru, o czym świadczą dwa nierozstrzygnięte przetargi. "Dlatego chcemy jej w tym pomóc, bo tabor SKM nadaje się do natychmiastowej wymiany" - oświadczył.

Zwrócił też uwagę, że wiosną 2021 r. samorząd województwa zaproponował wspólne dokapitalizowanie PKP SKM Trójmiasto, co pozwoliłoby na sfinansowanie wkładu własnego bez kredytu.

"Do tej propozycji chciały dołączyć nawet niebędące udziałowcami Wejherowo i Reda. Nasza propozycja opiewała na kwotę 100 mln zł. Rozwiązanie takie byłoby korzystne dla wszystkich stron, a kolejowa spółka nie musiałaby szukać kredytu na wkład własny. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w obecnych, niespokojnych czasach, przy rosnącej inflacji i stopach procentowych. Niestety odpowiedź zarządu PKP SKM w Trójmieście i Grupy PKP była negatywna. Dodatkowo podnoszony był kuriozalny zarzut, że marszałek województwa blokuje przetarg i dąży do utraty przez kolejarzy 200 mln zł unijnego dofinansowania - zaznaczył Leszek Bonna.

Jak przekazała w oświadczeniu przesłanym do mediów spółka PKP SKM Trójmiasto, unijne dofinansowanie zakupu nowych pojazdów pozyskano w 2018 roku. Wtedy też zaproponowano samorządowi województwa pomorskiego przejęcie tego zakupu wraz z dofinansowaniem.

"Gdyby wówczas samorząd województwa przyjął naszą propozycję, to już w tym roku odbieralibyśmy pierwsze pojazdy. Samorząd wówczas nie przyjął naszej propozycji. Jednocześnie w grudniu 2020 roku samorząd zawarł ze spółką PKP SKM umowę przewozową do grudnia 2026 r., w której nie uwzględnił możliwości zakupu przez PKP SKM nowoczesnego taboru. Dopiero zawarty 23 sierpnia 2022 r. aneks do umowy przewozowej pomiędzy województwem pomorskim, a PKP SKM umożliwił nam ogłoszenie przetargu na zakup 10 pojazdów. Spółka PKP SKM ogłosiła przetarg na 10 nowych pojazdów 2 września, a więc od pozyskania zgody samorządu do ogłoszenia przetargu upłynęło 9 dni" - napisano w oświadczeniu.

Spółka podkreśliła, że rozważy propozycję samorządu województwa.

"Niezwłocznie skierowaliśmy ją także do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe pociągi są nam niezbędne, by wozić pasażerów w komforcie, na jaki zasługują. Trzeba też pamiętać, że nasz projekt zakupu taboru jest projektem konkursowym, którego nie można dowolnie modyfikować i decydujące zdanie w tym zakresie należy do CUPT i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej" - stwierdzono.

Spółka PKP SKM Trójmiasto zwróciła uwagę w oświadczeniu, że zmiana warunków zawartej umowy o dofinansowanie wymagać będzie zgód nie tylko PKP SKM, ale także wszystkich właścicieli, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Według przewoźnika, zaskakujące jest twierdzenie wicemarszałka Bonny, że CUPT stwierdził, iż zmiana beneficjenta tego projektu jest możliwa. "Z pisma CUPT-u do naszej spółki z 15 grudnia 2020 r., które zostało też przekazane do wiadomości Samorządu Województwa, wynika, że projekt ten może zostać zrealizowany wspólnie przez Samorząd i PKP SKM, ale nie ma możliwości zmiany jego beneficjenta. CUPT wskazał też szereg warunków, które należy spełnić, aby ten projekt mógł zostać zrealizowany wspólnie przez PKP SKM i Samorząd Województwa" - podkreślono.

W oświadczeniu przekazano, że projekt dotyczył zakupu 10 pojazdów, a w propozycji samorządu jest mowa o co najmniej 7 pojazdach.

"Niezbędne będzie więc ustalenie przez CUPT, czy taka zmiana w projekcie jest możliwa, a jeśli tak, czy nie wpłynie na wysokość unijnego dofinansowania" - napisano.

