Pomorskie: Samorząd województwa rozszerzył zamówienie na dostawę pociągów

Samorząd województwa pomorskiego rozszerzył zamówienie na dostawę nowych pociągów przez Newag S.A. Część z nich będzie obsługiwana na liniach SKM.

W sierpniu 2022 roku samorząd województwa pomorskiego zawarł umowę z firmą Newag S.A. na dostawę dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością rozszerzenia na kolejne 29 pojazdów.

W poniedziałek w przerwie obrad sejmiku województwa pomorskiego podpisano dwie umowy dotyczące nowego taboru dla regionu.

"Pierwsza z nich to umowa ze spółką Newag S.A. dotycząca wykorzystania pełnej opcji na zakup 31 pojazdów kolejowych. Druga to porozumienie ze spółką PKP SKM w Trójmieście dotycząca wspólnego wykorzystania unijnego dofinansowania, które zostanie przeznaczone na zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz sprzętu do utrzymania tych pojazdów. Beneficjentem tej umowy jest spółka PKP SKM w Trójmieście, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków - województwo pomorskie" - wyjaśnił rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Michał Piotrowski.

Dodał, że właścicielem dwóch pojazdów oraz urządzeń do utrzymania taboru będzie przewoźnik, pozostałe 8 pojazdów będzie własnością województwa.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że zakup nowych pociągów regionalnych i aglomeracyjnych będzie przełomem w wykonywaniu przewozów i jakości podróży. "W tym roku osiem pojazdów trafi na tory Szybkiej Kolei Miejskiej, w przyszłym roku trzy zaczną obsługiwać ruch regionalny, a kolejne pociągi trafią do nas w roku 2025 i 2026. Cały kontrakt zostanie wykonany do 30 lipca 2026, a więc w relatywnie krótkim czasie powinna nastąpić wyraźna poprawa w jakości wykonywanych przewozów" - zaznaczył.

Prezes zarządu spółki PKP SKM w Trójmieście Maciej Lignowski wskazał, że podpisanie umowy jest wydarzeniem bez precedensu. "Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że wiemy, że do końca tego roku na torach, po których jeżdżą pociągi spółki PKP SKM pojawią się kolejne nowe pojazdy (…). Kolejną bardzo ważną rzeczą było podpisanie opcji, w ramach której w latach 2025-2026 pojawi się 20 nowoczesnych pojazdów, które będą przewozić mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej" - mówił.

Wyjaśnił, spółka PKP SKM Trójmiasto obecnie wykorzystuje do obsługi ruchu pomiędzy Gdańskiem Śródmieście a Lęborkiem 46 pojazdów. "W związku z tym w roku 2026 pojazdy, które będą jeździły w trójmiejskiej aglomeracji, będą wyłącznie pojazdami nowymi oraz pojazdami wcześniej zmodernizowanymi. Dzięki temu będziemy wykorzystywali tylko pojazdy nowoczesne" - powiedział.

"Spółka PKP SKM Trójmiasto, która jeździ tylko na części jednego województwa jest przez ostatnich kilka lat czwartym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i faktycznie w ramach rozkładu jazdy, który realizujemy co roku, przewozimy ok. 65 proc. podróżnych z naszego województwa" - dodał Lignowski.

Jego zdaniem pierwsze dwa miesiące tego roku napawają optymizmem, ponieważ jak mówił - "względem ubiegłego, rekordowego roku, przewozy w styczniu i lutym są wyższe o kilkanaście procent, co pokazuje, że liczba podróżnych, którzy chcą lub muszą korzystać z komunikacji kolejowej cały czas przyrasta".

