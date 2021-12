Pomorskie: Samorządy otrzymają dodatkowe 110 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rzecznik rządu i poseł PiS Piotr Müller powiedział w Kartuzach, że pomorskie samorządy otrzymają dodatkowe 110 mln zł na budowę dróg wojewódzkich. Dofinansowanie dotyczy drugiego etapu Obwodnicy Kartuz, inwestycji w drogi w Chojnicach i Skórczu.

W środę w Urzędzie Miasta w Kartuzach odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu i posła PiS Piotra Müllera, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha oraz lokalnych samorządowców w sprawie budowy drugiego odcinka Obwodnicy Kartuz.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że w środę premier Mateusz Morawiecki zaakceptował listę dodatkowych 51. obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich, które otrzymają rządowe dofinansowanie.

"To oprócz programu budowy 100. obwodnic w ciągach dróg krajowych, osobny program, który współfinansuje budowę ważnych obwodnic ułatwiających wyprowadzenie dróg z miasta i powodują odciążenie lokalnego ruchu. Dla Pomorza są to trzy dobre wiadomości, które oznaczają, że do samorządów województwa pomorskiego popłynie dodatkowo 110 mln zł na budowę dróg wojewódzkich" - tłumaczył Müller.

Dodał, że chodzi o inwestycje w Kartuzach (ponad 51 mln zł) - budowę drugiego etapu obwodnicy, Chojnicach (ponad 25 mln zł) oraz Skórczu (ponad 33 mln zł). Kwoty są połową dofinansowania całości inwestycji i pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że to dobra wiadomość dla Pomorza i że w ciągu dwóch lat sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 800 km nowych odcinków dróg.

"Drogi są symbolem łączenia mieszkańców. Dla mieszkańców Kartuz i gminy Kartuzy, to długo oczekiwana obwodnica" - dodał Drelich i powiedział, że nowe połączenia poprawią dojazd do Trójmiasta, gdzie wiele osób z Kaszub pracuje.

Burmistrz Mieczysław Gołuński powiedział, że Kartuzy są specyficznym miastem na mapie Pomorza, bo większość dróg wojewódzkich wiedzie właśnie przez tę miejscowość i często przez to jest zakorkowana.

