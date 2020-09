Pomorskie: Samorządy otrzymały 385,4 mln zł w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Ponad 385,4 mln zł otrzymały łącznie wszystkie gminy i powiaty z województwa pomorskiego w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - podał w środę urząd wojewódzki.

W ramach przeprowadzonego naboru do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (PUW) w Gdańsku wpłynęło w sumie 139 wniosków. Złożyły je wszystkie samorządy w regionie - 123 gminy i 16 powiatów. Łączna kwota rządowego wsparcia dla tych jednostek wyniosła ponad 385,4 mln złotych, z czego blisko 338 mln trafiło do gmin, a ponad 47,4 mln do powiatów.

Jak poinformował w środę PUW, środki zostały już przelane na konta wszystkich samorządów.

Fundusz Inwestycji Lokalnych to tzw. tarcza inwestycyjna dla jednostek samorządu terytorialnego, mająca zrekompensować im ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Chodzi m.in. o spadek wpływów z podatków CIT i PIT. Fundusz ma wspomóc samorządy w kontynuowaniu już rozpoczętych przedsięwzięć i nowych inwestycji. Władze lokalne mogą przeznaczyć środki m.in. na budowę żłobków, remonty szkół i przedszkoli, inwestycję w wodociągi i kanalizację, infrastrukturę, szpitale, domy pomocy społecznej, a także inne działania bliskie ludziom, podejmowane w małych ojczyznach.

Obecnie trwa kolejny nabór wniosków w ramach FIL. Pieniądze te, w odróżnieniu od poprzedniej puli, są przeznaczone na wsparcie konkretnych projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. Samorządy na złożenie dokumentów mają czas do końca września.

Decyzję o przyznaniu środków podejmować będzie premier, na podstawie rekomendacji komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele premiera i kilku ministerstw.