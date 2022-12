Pomorskie: Trasa Kaszubska ma być gotowa do świąt

Do świąt Bożego Narodzenia ma zostać udostępniona do ruchu część drogi ekspresowej S6 do węzła Gdynia Wielki Kack. W efekcie do dyspozycji kierowców będzie ponad 40 km Trasy Kaszubskiej – informuje GDDKiA w Gdańsku.

Jak przekazała w komunikacie prasowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, droga może zostać oddana do ruchu pod warunkiem, że będzie bezpieczna dla jej użytkowników oraz będą uzyskane stosowne decyzje administracyjne. "Jest wiele elementów, które czynią drogę bezpieczną i obecnie trwa ich realizacja. Prace są prowadzone głównie pomiędzy węzłami Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack. Montowane są m.in. bariery ochronne, niezbędne elementy ochrony środowiska (jak ekrany akustyczne) oraz ustawiane jest oznakowanie drogowe" - wyjaśniono w komunikacie.

Podkreślono jednocześnie, że kierowcy korzystają już z fragmentu nowej trasy pomiędzy Bożepolem Wielkim a Strzebielinem. "Do Świąt Bożego Narodzenia planujemy udostępnić do ruchu pozostałą część drogi ekspresowej S6 do węzła Gdynia Wielki Kack. W efekcie do dyspozycji kierowców będzie ponad 40 km Trasy Kaszubskiej" - napisano.

GDDKiA zaznaczyła, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, mającym na celu upowszechnianie kultury kaszubskiej również na drogach i przydrożnych znakach, podjęto decyzję, że Miejsca Obsługi Podróżnych przy trasie S6 zostaną oznakowane również w języku kaszubskim.

"Na spotkaniach z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozmawialiśmy na temat obecności języka kaszubskiego na przydrożnych znakach. Zaangażowanie GDDKiA to nie tylko konstruktywny dialog, ale też racjonalne decyzje. Wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim opracowaliśmy tablice informacyjne, które będą umieszczone na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych w Kamieniu. Będą one dostępne w trzech wersjach językowych - po kaszubsku, polsku i angielsku - wskazała w komunikacie GDDKiA.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl