Pomorskie: Trzy mandaty za złamanie zakazu wejścia do lasu

Trzy mandaty nałożono w Pomorskiem w ubiegłym tygodniu osobom, które złamały zakaz wstępu do Lasów Państwowych, wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa. Strażnicy leśni udzielili też 49 pouczeń.

Rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDPL) w Gdańsku Jerzy Krefft poinformował we wtorek, że dane o karach i pouczeniach obejmują okres od 6 do 10 kwietnia.

Wyjaśnił, że podstawą prawną do nałożenia mandatów karnych był art. 161. Kodeksu wykroczeń. Mówi on o tym, że "kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny".

Strażnicy leśni udzielili także w ubiegłym tygodniu 49 pouczeń osobom napotkanym w pomorskich lasach. "W każdym przypadku dokonując ustalenia powodów przebywania osób w strefach objętych zakazem" - wyjaśnił rzecznik RDPL w Gdańsku.

"W porównaniu z ilością pouczeń udzielonych w dniach od 3 do 5 kwietnia odnotowano spadek o 68 interwencji" - podał Krefft.