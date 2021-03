Pomorskie: Udany pilotaż systemu chroniącego ptaki przed turbinami wiatrowymi

Półroczny pilotaż systemu chroniącego ptaki przed kolizją z turbinami wiatrowymi prowadzony przez PGE Energia Odnawialna na farmie wiatrowej w Kopaniewie (Pomorskie) zakończył się sukcesem - poinformował w czwartek rzecznik prasowy spółki Maciej Gelberg.

Testy systemu chroniącego ptaki przed kolizją z łopatami turbin wiatrowych były prowadzone na Farmie Wiatrowej Lotnisko należącej do PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE.

"Zbudowany przez polską firmę Bioseco system monitoringu składa się ze specjalnego, autorskiego oprogramowania współpracującego z 24 kamerami HD zamontowanymi w ośmiu modułach na wieży wiatraka. Jest on w stanie w ciągu dwóch sekund wykryć zbliżające się do turbiny ptaki, a następnie samoczynnie wybrać adekwatne działanie minimalizujące ryzyko kolizji. Może to być ostrzegawczy sygnał świetlny, dźwiękowy lub automatyczne zatrzymanie turbiny" - wyjaśnił Gelberg.

Testy na farmie wiatrowej w miejscowości Kopaniewo trwały sześć miesięcy. Ich celem było sprawdzenie skuteczności systemu pod kątem wykrywalności ptaków lecących w różnej odległości od wiatraka oraz określenie skali przypadków, gdy zatrzymanie turbiny nastąpiłoby z powodu wykrycia obiektu innego niż ptak.

"Pilotaż, w którym uczestniczyli również ornitolodzy, zakończył się sukcesem. Okazało się, że skuteczność systemu jest bardzo wysoka. Wykrywalność lecącej kani rudej w obrębie 400 m od turbiny wiatrowej wyniosła ponad 80 proc., podobnie jak żurawi w obrębie 500 m od wiatraka" - podał rzecznik prasowy PGE Energia Odnawialna.

Bardzo dobre rezultaty osiągnięto też w przypadku fałszywych wykryć (tzw. false positive rate). Po zakończeniu kalibracji i optymalizacji filtrów ich poziom został zredukowany do 4 proc.

"Zachęcające były też wyniki związane z okresowym wyłączeniem turbin. Dzięki zastosowaniu systemu Bioseco może być ich nawet o 80 proc. mniej" - zaznaczył Gelberg.

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Firma posiada 17 farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 683,160 MW. Największą z nich jest Farma Wiatrowa Lotnisko składająca się z 30 turbin o mocy 3,15 MW każda.

