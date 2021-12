Pomorskie: Umowa na budowę stadionu lekkoatletycznego w Ustce

Warszawska spółka akcyjna Tamex Obiekty Sportowe wybuduje w Ustce certyfikowany stadion lekkoatletyczny kategorii IV A. W środę podpisano umowę z wykonawcą. Fundusze rządowe pokrywają 100 proc. kosztów tej inwestycji – mówił w środę w Ustce rzecznik rządu Piotr Müller.

Spółka akcyjna Tamex Obiekty Sportowe zobowiązała się wybudować stadion lekkoatletyczny kategorii IV A w Ustce przy ul. Sportowej za kwotę 12,3 mln zł w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy, czyli do 29 kwietnia 2023 r.

Poza robotami budowalnymi wykonawca ma uzyskać pozwolenia i certyfikaty, które umożliwią organizowanie na stadionie lokalnych imprez sportowych, mistrzostw o wymiarze ogólnokrajowym i międzynarodowym, a także zgrupowań treningowych dla członków kadry narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA).

W środę podpisano umowę z wykonawcą. Magistrat reprezentował burmistrz Ustki Jacek Maniszewski a warszawską spółkę wiceprezes zarządu Robert Burzycki. W wydarzeniu uczestniczył m.in. rzecznik rządu, poseł ziemi słupskiej Piotr Müller, który podkreślił, że 100 proc. kosztów inwestycji pokryją środki rządowe, z Funduszu Inwestycji Lokalnych raz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ocenie Müllera te ponad 12 mln zł zostanie "bardzo dobrze zainwestowane". " Z jednej strony w zwiększenie szans sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców powiatu słupskiego, dla mieszkańców Ustki, ale również będzie to inwestycja w atrakcyjność turystyczną Ustki" - podkreślił rzecznik rządu.

Z kolei burmistrz Ustki przypomniał, że do tej inwestycji miasto przygotowywało się przez wiele lat. Od 2017 r. ma gotowy projekt obiektu.

"Realizacja tej inwestycji to efekt ogromnej determinacji i zaangażowania wielu osób" - zaznaczył Maniszewski. Podziękował przy tym ministrowi Müllerowi i wspomniał tu o zmarłym burmistrzu Ustki Jacku Graczyku, dla którego, jak powiedział, "powstanie stadionu lekkoatletycznego było jednym z priorytetowych zadań".

"Obiekt będzie wspierał rozwój sportowy mieszkańców powiatu słupskiego i wspaniale rozwinie potencjał utalentowanych lekkoatletów z lekkoatletycznego Klubu Sportowego Jantar Ustka. Chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy latem 2023 r. mogli cieszyć się z pięknego obiektu sportowego" - mówił w środę burmistrz Ustki, wyrażając nadzieję, że proces inwestycyjny przebiegnie bez zakłóceń.

Wiceprezes zarządu Tamex Obiekty Sportowe zaznaczył, że spółka jest "doświadczonym wykonawcą" obiektów sportowych takich jak: Zawisza Bydgoszcz, Stadion Śląski czy stadion w Karpaczu. Dodał, że PZLA "zależy na stadionie w Ustce", by móc nie tylko w górach, ale także nad morzem organizować zgrupowania kadry.

Burmistrzowi Ustki przekazał symboliczną pałeczkę sztafetową, by ten po zakończeniu inwestycji dał ją zarządcy obiektu.

W ramach inwestycji w miejscu istniejącej bieżni i boiska wybudowana zostanie arena lekkoatletyczna z pełnowymiarową, sześciotorową bieżnią okrężną o dł. 400 m wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i na 110 m przez płotki oraz z przeciwległą prostą sprinterską do biegów na 100 m. Powstanie tam także boisko z naturalnej trawy, dwuścieżkowa i dwustronna skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż oraz dwie do skoku o tyczce. Wybudowany zostanie rów z wodą do biegów z przeszkodami. Swoje miejsce na arenie znajdą również po dwie rzutnie do pchnięcia kulą oraz dyskiem i młotem. Już poza nią, w części północno-zachodniej działki, wybudowane zostaną rozgrzewkowe urządzenia lekkoatletyczne. Istniejącą trybunę zastąpi nowa z 496 miejscami siedzącymi. Będzie także sektor dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i ich opiekunów z 12 siedziskami i 6 miejscami na wózki. Inwestycja zakłada także budowę dwukondygnacyjnego budynku dla sędziów zawodów oraz infrastruktury technicznej.

