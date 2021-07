Pomorskie: Umowa na projekt i budowę na odcinek drogi S6 Leśnice-Bożepole Wielkie

GDDKIA podpisała umowę z firmą Budimex na projekt i budowę 22-km odcinka drogi ekspresowej S6, tzw. Trasy Kaszubskiej, między Leśnicami a Bożympolem Wielkim. Do 2025 r. S6 w całości między Trójmiastem a Szczecinem będzie zrealizowana - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Firma Budimex, wybrana spośród dziesięciu oferentów, zobowiązała się wykonać projekt i zbudować S6 na odcinku między Leśnicami a Bożympolem Wielkim w woj. pomorskim za ponad 718,6 mln zł. Podobnie jak pozostali oferenci, zadeklarowała skrócenie czasu realizacji inwestycji o trzy miesiące oraz na wydłużenie o 5 lat okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze oraz ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem. Termin realizacji inwestycji to 38 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

Zamawiający na realizację zamówienia gotowy był przeznaczyć nawet 1,195 mld zł.

W czwartek w Lęborku, który dzięki tej inwestycji zyska obwodnicę miasta, przy skrzyżowaniu ulic: Bolesława Krzywoustego i Jana Pawła II, w obecności m.in. sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznika rządu Piotra Müllera, wiceministra infrastruktury Rafała Webera podpisano umowę z wykonawcą robót.

Müller podkreślił, że odcinek Leśnice-Bożepole Wielkie jest przedostatnim na trasie S6 od Trójmiasta do Słupska, na który podpisana została umowa na projekt i budowę. W jego ocenie, ta formuła prowadzenia inwestycji jest gwarancją na jej zrealizowanie w całości i w szybkim tempie.

"Blisko półtora roku temu była duża dyskusja, w jaki sposób odcinki drogi ekspresowej S6 powinny być realizowane. Na ten cel potrzebne były dodatkowe miliardy złotych, więc rozpatrywana była formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast w zeszłym roku rada ministrów zdecydowała, potem premier Mateusz Morawiecki, że cały ten odcinek drogi S6 (od Koszalina do Bożegopola Wielkiego - PAP) (…) będzie finansowany z budżetu państwa" - mówił rzecznik rządu.

Podkreślił, że trasa S6 od Trójmiasta do Słupska i dalej do Koszalina ma pełne gwarancje finansowe. "Nic nie grozi realizacji tej budowy. (…) W najbliższych latach w okolicy będziemy mieć wielki plac budowy. Do 2025 r. droga ekspresowa S6 w całości już między Trójmiastem a Szczecinem będzie zrealizowana" - zaznaczył.

Wiceminister Weber doprecyzował, że Program Budowy Dróg Krajowych został w czerwcu 2020 r. zwiększony o 22 mld zł. Ponad 9 mld zabezpieczonych zostało na wykonanie wszystkich odcinków S6 od Koszalina poprzez Słupsk, Lębork do Bożegopola Wielkiego. Zabezpieczono też środki finansowe na już realizowaną obwodnicę Trójmiasta.

W jego ocenie, droga ekspresowa S6 "oprócz tego, że będzie bezpieczna, wygodna i komfortowa, będzie również aortą komunikacyjną Pomorza".

"Jestem pewien, że w ramach kolejnego wielkiego programu, czyli Polskiego Ładu, również wskażemy kolejne inwestycje drogowe szczebla centralnego, ale również poszerzymy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, czyli to narzędzie wspierające samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie, by w terenie jeszcze więcej inwestycji drogowych miało miejsce" - powiedział Weber.

22-kilometrowy odcinek drogi S6 między Leśnicami a Bożympolem Wielkim będzie dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Na trasie przewidziano budowę trzech węzłów: Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce oraz rozbudowę węzła Bożepole Wielkie.

Zastępca dyrektora do spraw inwestycji gdańskiego oddziału GDDKiA Waldemar Chejmanowski zaznaczył, że dla inwestora ten odcinek "jest najważniejszy, bo zawiera obwodnicę Lęborka, najdłuższy, bo aż 22-kilometrowy i najdroższy, bo wart blisko 719 mln zł". Z kolei Artur Popko, prezes firmy Budimex, dla której to już siódma realizacja dla gdańskiej GDDKiA, zadeklarował, że inwestycja zostanie wykonana "w dobrej jakości, terminowo".

W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. W br. podpisano dotychczas umowy na kolejne pięć fragmentów trasy: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej, na budowę drugiej jezdni istniejącej obwodnicy Słupska oraz na odcinki Skórowo - Leśnice oraz Bobrowniki - Skórowo. Łącznie w projektowaniu jest 72,8 km nowych dróg ekspresowych (wraz z obwodnicą Żukowa). W fazie przetargu, po rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej, jest odcinek S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrowników.

W lipcu podpisano umowę na prace budowlane przy dokończeniu problematycznego hydrogeologicznie odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu trasy S6 w województwie zachodniopomorskim. W III kw. 2021 r. ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane.

W czwartek podpisano także umowę na nadzór nad inwestycją wartą 12 mln zł z przedstawicielem firmy Lafrentz Polska.

