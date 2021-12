Pomorskie: Umowa na projekt i budowę S6 między obwodnicą Słupska a Bobrownikami

GDDKiA podpisała w środę umowę na projekt i budowę S6 między obwodnicą Słupska a Bobrownikami z wybranym w przetargu wykonawcą, konsorcjum z liderem NDI. To oznacza, że cała droga ekspresowa S6 od Słupska do Trójmiasta jest w realizacji – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Konsorcjum firm z liderem NDI i partnerami NDI Sopot oraz Todini Central Asia zobowiązało się zrealizować zamówienie za kwotę nieco ponad 548,7 mln zł. Zaoferowało także przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące.

Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i budowa 16-kilometrowej drogi ekspresowej S6 między końcem obwodnicy Słupska (węzłem w Redzikowie) a Bobrownikami w ciągu 36 miesięcy. W ramach prac powstaną dwa węzły drogowe - w Budach oraz ten w Bobrownikach. Wykonana zostanie także infrastruktura bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. To ma być trasa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnego postoju oraz dwoma miejscami obsługi pasażerów.

W środę w Starostwie Powiatowym w Słupsku dyrektor gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Anita Oleksiak wraz ze swoim zastępcą ds. inwestycji Waldemarem Chejmanowskim podpisali z prezes NDI Małgorzatą Winiarek-Gajewską umowę na realizację zadania w formule "projektuj i buduj".

W wydarzeniu zdalnie udział wziął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na miejscu był rzecznik rządu, poseł ziemi słupskiej Piotr Müller, który zaznaczył, że ta umowa jest ostatnią jeśli chodzi o budowę kluczowej dla Pomorza drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Trójmiastem.

"To oznacza, że cała droga ekspresowa S6 od Słupska do Trójmiasta jest w realizacji. W pierwszej połowie przyszłego roku będą też oddane pierwsze fragmenty drogi ekspresowej z Gdyni Wielki Kack w kierunku Bożegopola Wielkiego. To już w dużym zakresie ułatwi funkcjonowanie na Pomorzu, ponieważ będzie omijała Redę, Rumię, Wejherowo" - podkreślił Müller.

Dodał przy tym, że S6 jest również realizowana w kierunku Koszalina. "Tutaj jesteśmy w fazie przetargowej" - zaznaczył i dodał, że gdy zostaną popisane umowy na budowę odcinków od Słupska do Koszalina, to w fazie realizacji będzie już cała S6 od Trójmiasta aż do Szczecina.

"W 2025 roku w całości będziemy w stanie przejechać na tej drodze w komfortowy sposób" - powiedział rzecznik rządu.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił z kolei, że S6 będzie drogą przewidywalną i bezpieczną, wyczekiwaną przez mieszkańców Pomorza, podróżnych i turystów.

"Ona będzie silnikiem rozwoju gospodarczego tego regionu. To niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju regionu" - zaznaczył Adamczyk, mówiąc o S6 jako kluczowym projekcie infrastrukturalnym rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Zaznaczył przy tym, że rząd prowadzi " równomiernie inwestycje na terenie całego kraju, bo "Polska jest jedna, a my mamy obowiązek dbać o jej rozwój na terenie całego kraju".

Zarówno minister Adamczyk, jak i rzecznik rządu przyznali, że S6 jest realizowana, ponieważ premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym roku zgodził się rozszerzyć Program Budowy Dróg Krajowych i Ekspresowych o bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa ekspresowej "szóstki", gwarantując je w całości.

Oferta konsorcjum z liderem NDI była jedną z pięciu złożonych w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA w listopadzie 2020 r. Została wybrana jako najkorzystniejsza w połowie 2021 r., a następnie we wrześniu po ponownym badaniu i ocenie ofert, do czego zamawiającego zobowiązywał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. "To było jedyne zadanie zaskarżone do sądu. Ciszę się, że domykamy to zadanie" - mówiła w środę dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA.

GDDKiA była gotowa przeznaczyć na realizację zamówienia 750 mln zł. Najtaniej, bo za kwotę ponad 473,5 mln zł, chciała je wykonać firma PUT Intercor. Najdroższą ofertę przekraczającą 626 mln zł złożyła spółka PORR.

Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będzie oddana do ruchu w 2025 r.

