Pomorskie: Umowa na projekt i budowę S6 na odcinku Skórowo-Leśnice

GDDKiA podpisała umowę z firmą Intercor na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Skórowo-Leśnice w woj. pomorskim. Oprócz wymiaru finansowego i komunikacyjnego to zadanie ma również wymiar wiarygodnościowy - powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Firma Intercor, wybrana spośród ośmiu oferentów, zobowiązała się wykonać projekt i zbudować 11-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Skórowem a Leśnicami w woj. pomorskim za kwotę 344,4 mln zł. Zadanie obejmuje także budowę węzła Leśnice oraz infrastruktury towarzyszącej. Firma zgodziła się ponadto na przedłużenie okresu gwarancji jakości o pięć lat oraz skrócenie terminu realizacji kontraktu o trzy miesiące.

We wtorek w gdańskim oddziale Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę z wykonawcą robót. Poinformował o tym wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas wspólnej wideokonferencji prasowej.

"Oprócz wymiaru finansowego i komunikacyjnego to zadanie ma również wymiar wiarygodnościowy" - zaznaczył Weber. Podkreślił, że ta inwestycja była "obiecana" przez rząd Mateusza Morawieckiego, który w 2020 r. zwiększył limit środków na budowę dróg krajowych i ekspresowych, przypisując go na realizację trasy S6 od Koszalina do Bożegopola Wielkiego.

Weber zaznaczył, że wartość wszystkich odcinków drogi ekspresowej S6 w województwach zachodniopomorskim i pomorskim to kilka miliardów złotych. Dodał, że S6 nie tylko rozwinie transportowo ten region kraju i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale będzie miała wpływ na rozwój turystyczny Pomorza, do którego szybkie i sprawne dotarcie ułatwi mieszkańcom z południowej i centralnej Polski.

Uczestniczący w wideokonferencji sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller z zadowoleniem mówił o kolejnej umowie na odcinku drogi S6, która "staje się rzeczywistością".

"Przetargi zakończyły się już na wszystkich odcinkach od Bożegopola Wielkiego (...). Są finalizowane umowy. Lada moment zostanie ogłoszony przetarg na trasę od Koszalina do Słupska" - przekazał Müller.

Dodał przy tym, że jeszcze w tym roku spodziewane jest podpisanie umowy na drogę krajową od Słupska do Ustki, co, jak zaznaczył, w zasadniczym stopniu uzupełni tę sieć dróg dla Pomorza Środkowego z punktu widzenia turystycznego.

Rzecznik rządu wspomniał także o programie budowy 100 obwodnic w kontekście przedstawienia przez GDDKiA w minionym tygodniu wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy.

Dyrektor gdańskiego oddziału GDDKiA Anita Oleksiak dodała, że w budowie są trzy odcinki drogi ekspresowej między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 km. GDDKiA podpisała także umowy na trzy fragmenty trasy w Pomorskiem: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej oraz na budowę II jezdni istniejącej obwodnicy Słupska.

Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim ma być oddana do ruchu w 2025 r.

