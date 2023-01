Pomorskie: Umowa na realizację zachodniego obejścia Chojnic

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud podpisały umowę na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 212, tzw. zachodniego obejścia Chojnic – poinformował w piątek chojnicki magistrat. Koszt realizacji zadania to ponad 70 mln zł.

Jak przekazał w piątek chojnicki magistrat, w czwartek w ratuszu podpisano umowę na realizację zachodniego obejścia Chojnic między gdańskim ZDW a wybranym w przetargu wykonawcą konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Nowy odcinek DW212 ma być gotowy za dwa lata.

Zadanie obejmie budowę nieco ponad 3 km drogi klasy G. Zachodnie obejście Chojnic rozpoczynać się będzie nowym rondem w miejscu skrzyżowania ulic: Leśnej i Bytowskiej; okalać ma Osiedle Kolejowe i kończyć się rondem przy ul. Sępoleńskiej.

"W ramach inwestycji powstaną także ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych oraz specjalne miejsce dla służb do kontroli ruchu drogowego i ważenia pojazdów" - poinformował magistrat.

Koszt zadania to ponad 70 mln zł, z czego ok. 34,5 mln zł stanowią środki własne woj. pomorskiego, ok. 25,7 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 9 mln zł przekaże miasto Chojnice, a 1 mln zł powiat chojnicki.

